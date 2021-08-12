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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفرح تحول الى مأتم.. إصابة عدد من الأطفال برش خرطوش في القليوبية؟

احد الأطفال
احد الأطفال

واصلت نيابة القليوبية التحقيق في واقعة قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بحفل عرس بقرية عرب العيادية التابعة لمدينة الخانكة  في القليوبية مما أسفر عن إصابة عدد من المعازيم والأطفال برش خرطوش حيث أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين والاستماع إلى شهود الواقعة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.

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وكانت نيابة القليوبية قد أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السلاح المستخدم في الحادث وتحريز الطلقات النارية وإرسالها للمعمل الجنائي.


من ناحية أخرى سادت حالة من الحزن بين أسر المصابين خاصة الأطفال مطالبين بمعاقبة المتسبب فى الحادث وإطلاق الأعيرة النارية.

وقال إسماعيل عبد المنعم والد الطفل عدلي إن نجله كان ذاهبا إلى حصة الدرس الخصوصي وطلب منه حضور فرح مدرسته في المدرسة.

وأشار عبدالمنعم إلى أنه بعد مرور نصف ساعة فوجئت بالأهالى يخبروننى أن ابنى مات في الفرح بسبب إطلاق نار فذهبت مسرعا وعلمت أن الأهالى نقلوا ابنى للمستشفى هو وعدد من الأطفال الآخرين.

وتابع قائلا : " ابنى فقد عينيه بسبب طلقة طائشة في الفرح وأنا رجل بسيط بعمل باليومية مطالبا بحق نجله الذى ضاعت حياته جراء تلك الواقعة البشعة.


من جانبه قال إبراهيم شحاته والد الطفلة هنا ـنها أصيبت بانفجار في العين اليسرى واشتباه بانفجار في العين اليمنى ـثناء وجودها فب الفرح ، مؤكدا أنها لا تزال داخل مستشفى الدمرداش الجامعي بالقاهرة.

وأضاف شحاته أن نجله الثاني محمد 4 أعوام أصيب بشظايا في الرقبة وشظايا في اليد اليمنى ويخضع للعلاج في نفس المستشفى.

وأضاف طارق رابح والد الطفلة جومانا أن نجلته كانت تعلب مع الأطفال فى حفل العرس المقام بالقرب من منزلهم وسرعان ما تحول الفرح إلى صرخات ودماء حيث قام شابان بالشجار على إطلاق أعيرة نارية بالعرس وهو ما أصاب عددا من الأطفال فى أعينهم وأماكن متفرقة بجسدهم ومنهم ابنته جومانا.

فيما قال احد شهود العيان في الفرح أن المتهم أطلق طلقة خرطوش في الهواء فيما لم تخرج الطلقة الثانية وعندما حاول إخراجها خرجت اتجاه المعازيم والأطفال أثناء وقوفهم في حفل الزفاف مؤكدا أن أحد الأطفال أصيب ببتر في الكف وانفجار في العين اليمنى فيما أصيب آخرون بانفجار في العينين وجرى نقلهم لمستشفيات الدمرداش الجامعي، وقصر العيني، والسلام الدولي لتلقى العلاج.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بإطلاق عاطل أعيرة نارية خرطوش في حفل عرس بدائرة المركز، كما تسبب في إصابة 7 أشخاص من بينهم أطفال ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القليوبية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم وحُرر محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

القليوبية الخانكة قرية عرب العيادية مدير أمن القليوبية النيابة العامة

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