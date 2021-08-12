زلزال قوته 7.1 درجة يضرب جنوب الفلبين

ضرب زلزال، بلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب الفلبين فجر اليوم الخميس، لكنه لم يتسبب حتى الآن في أضرار كبيرة، حسبما أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس".



وقال ريناتو سوليدوم جونيور رئيس معهد فيفولكس، وفق ما نقلته صحيفة /مانيلا تايمز/ الفلبينية، إن مركز الزلزال كان قبالة بلدة جافرنر جينيروسو في مقاطعة دافاو أورينتال على بعد 1065 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا.



وأضاف المعهد الفلبيني أنه تم رصد عشرات الهزات الارتدادية منذ ذلك الحين، بما فيها هزة بلغت قوتها 4ر4 درجات بعد أكثر من ساعتين من الهزة الكبرى.