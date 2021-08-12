عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الجيزة.. سيولة مرورية بجميع الطرق والمحاور

شارع السودان
شارع السودان

كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن حركة مرور السيارات الصباحية اليوم، الخميس، على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية في الجيزة.

وشرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية على الشوارع الهامة والرئيسية بمحافظة الجيزة، والتي تشهد استقرارا تاما على جميع الأنحاء.

وتستقر الحالة المرورية على محور صفط اللبن للقادم والمتجه من مناطق الطريق الدائري باتجاه مناطق جامعة القاهرة وشارع السودان.

كما تستقر الحالة المرورية على كوبري 6 أكتوبر بمناطق الجيزة، حيث تستقر حركة السيارات أعلى مناطق العجوزة بالاتجاهين.

كذلك يشهد كوبري 15 مايو استقرارا تاما بالاتجاهين حتى مناطق القاهرة، مع استقرار حركة السيارات على محور 26 يوليو بمناطق سفنكس وأيضا ميدان لبنان حتى التقاطع مع الطريق الدائري وصولا إلى مناطق الشيخ زايد.

وتشهد الشوارع الرئيسية بمناطق وسط الجيزة استقرار تام في حركة السيارات، حيث تستقر حركة المرور على شارع التحرير بالدقي والبحوث، ومحيط جامعة القاهرة، وكذلك شارع شارل ديجول وشارع البطل أحمد عبدالعزيز وشارع جامعة الدول العربية.

وتستقر حركة المرور على طريق كورنيش النيل في الجيزة، حيث يشهد الطريق استقرارا تاما بمناطق شارع البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، وكذلك مناطق الدقي والعجوزة، وصولا إلى المناطق الشمالية في الكيت كات وإمبابة والوراق.

وكذلك تستقر حركة المرور للمتجه إلى جنوب الجيزة، حيث يشهد طريق منيل شيحة والحوامدية والبدرشين استقرارا تاما في حركة السيارات.

بينما تستقر حركة مرور السيارات في المناطق الغربية، حيث يشهد شارعا الهرم وفيصل استقرارا تاما بالاتجاهين بدون مؤثرات على الحركة العامة.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بخدمات مرورية على أغلب الشوارع والميادين الهامة والرئيسية وذلك لتيسير حركة السيارات، وكذلك منع انتظار السيارات في الأماكن غير المصرح بها لذلك.

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات  تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

مرور اخبار المرور نشرة مرور الجيزة زحمة الجيزة اماكن الزحمة

ترشيحاتنا

مجاهد: التحكيم المصري الأفضل في أفريقيا والأخطاء لن تنتهى

واتساب يخصص ميزته الأحدث لمستخدمي هواتف سامسونج.. تعرف عليها

مجاهد: لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك.. والمواجهات المباشرة تحسم بطل الدوري

شاهد.. لحظة تحطم مروحية وسقوط ضحاياها في الماء

30 يوما على السقوط الكبير.. أفغانستان تتمزق بين أنياب حركة طالبان

مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفرح تحول الى مأتم.. إصابة عدد من الأطفال برش خرطوش في القليوبية؟

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

خطأ شائع يقع فيه بعض المصلين دون قصد يبطل الصلاة.. مستشار المفتي يكشف عنه

قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية بالصين

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

قراءة هذه السورة للميت تمنع من العذاب وتنير القبر

الحبس والغرامة.. عقوبة مخالفة حركة البيانات الشخصية عبر الحدود.. وحالة وحيدة للتصالح

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ