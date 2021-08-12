مجاهد: لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك.. والمواجهات المباشرة تحسم بطل الدوري

نفى أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة٬ ما تردد عن خصم 6 نقاط من الزمالك بسبب أزمات مستحقات اللاعبين الأجانب.

وقال أحمد مجاهد، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك والاتحاد الدولى لكرة القدم لم يرسل إلينا أى شيء عن هذا الأمر، وإذا تم إرسال ذلك سيتم تطبيقه٬ وتم خصم 3 نقاط من الإسماعيلي بسبب أزمة مستحقات نادى النجوم".

وأضاف: "الإسماعيلي قدم طعنا للمحكمة الرياضية بسبب خصم 3 نقاط، وإذا تم قبول الطعن سيتم عودة الثلاث نقاط مرة أخرى للدراويش".

وعن حسم لقب الدوري: "المواجهات المباشرة هى من تحسم بطل الدورى الممتاز حال تساوي الزمالك والأهلى فى النقاط وهذا البند منذ سنوات طويلة".

موعد انطلاق الموسم الجديد لـ الدوري المصري

في سياق متصل، كشف أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، عن موعد انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": “سننهي بطولة الدوري هذا الموسم في شهر أغسطس الجاري، وهو أمر استثنائي، أما الموسم المقبل فسينتهي في موعده وهو شهر يونيو، وتعود الكرة المصرية للموسم الطبيعي".

وأضاف: "جاهزون لانطلاق الموسم الجديد بداية من يوم 20 أو 21 سبتمبر، وذلك لخوض 5 أو 6 أسابيع قبل تجمع المنتخب في أكتوبر، ثم يتم ضغط المسابقة واختتامها في يونيو كما أشرنا، وقرعة الدوري للموسم الجديد ستكون يوم 28 أغسطس الجاري".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز “الموسم الحالي”، برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.