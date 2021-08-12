صحف السعودية اليوم: خادم الحرمين يبعث برسالة خطية لأمير الكويت.. حركة النهضة تتراجع وتعلن دعمها لقيس سعيد.. وترامب يخسر طعن الحفاظ على سرية ثروته

*تحت رعاية خادم الحرمين.. هيئة الصناعات العسكرية تنظم معرض الدفاع العالمي

*السعودية: إلغاء التباعد داخل الطائرات للرحلات المحلية

*رئيس وزراء موريتانيا يصل جدة ويستعد لأداء العمرة

*رئيس لبنان يستدعي حاكم المصرف المركزي بعد قرار رفع دعم المحروقات

*أردوغان: ربما أستقبل زعيم طالبان

*السلطات الفرنسية تنقذ أكثر من مئة مهاجر كانوا يحاولون عبور المانش إلى بريطانيا

*"الصحة العالمية" تعلن تجارب سريرية لاختبار 3 عقاقير على مرضى كورونا



تناولت الصحف السعودية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة عكاظ إن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد بعث برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون، في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

ذكرت صحيفة الرياض أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعث رسالة خطية إلى أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، كما تضمنت الرسالة تجديد الدعوة لزيارة المملكة، حيث أعرب أمير الكويت عن سعادته بتلبية الدعوة.

أفادت صحيفة سبق بأنه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان 1443هـ الموافق من 6 إلى 9 مارس 2022م، معرض الدفاع العالمي، الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ويعقد لأول مرة في المملكة.

ولفتت صحيفة الوئام إلى وصول رئيس وزراء جمهورية ‎موريتانيا الإسلامية محمد ولد بلال مسعود إلى ‎جدة لأداء مناسك العمرة؛ وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير ‎سعود بن جلوي وعدد من المسؤولين.

أوضحت صحيفة الشرق الأوسط، تأكيد الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة وبناء على طلب بعض الناقلات الجوية الوطنية إمكانية استخدامها للسعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية. وقالت الهيئة إنه يشترط أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية أقل من 12 سنة) أو الحالات الصحية المستثناة وفقاً لما تصدره الجهات الصحية المختصة في المملكة.



عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الرياض تأكيد مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، أن الهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في خليج عُمان، انطلق من اليمن باستخدام طائرة بدون طيار (درون) إيرانية الصنع.

وخلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول المساعدات الأمنية الأميركية في الشرق الأوسط، وجه السناتور تود يونغ سؤالا إلى سترول عما إذا كان يمكنها تأكيد أنباء عن أن الهجوم الأخير على "ميرسر ستريت" انطلق من اليمن بطائرات إيرانية بدون طيار.

أفادت صحيفة الرياض بإعلان الرئاسة اللبنانية على تويتر إن الرئيس ميشال عون استدعى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الخميس بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.

وقال البنك المركزي في قرار أُعلن مساء أمس إنه سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعليا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي

ذكرت صحيفة الوطن ان زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، تراجع عن موقفه من الرئيس قيس سعيد، معلنًا دعم الحركة للرئيس التونسي.

وقال في تصريحات إعلامية «سندعم الرئيس قيس سعيد ونعمل على إنجاحه بما يقتضي ذلك من استعداد للتضحيات من أجل الحفاظ على استقرار البلاد واستمرار الديمقراطية». وكانت حركة النهضة التونسية، قد هاجمت رئيس الدولة قيس سعيّد، وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها والتي زعمت بأنها «غير دستورية وتمثل انقلابًا على الدستور».

أشارت صحيفة سبق إلى اعلان قائد مقر مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي أن بلاده في بداية الجائحة، كانت تخفي عن منظمة الصحة العالمية، الأرقام الحقيقة اليومية للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا. وأضاف: "في إحدى المرات رفضنا المساعدات التي وصلتنا إلى مطار طهران من منظمة أطباء بلا حدود رغم أننا كنا نجهل حقيقة كورونا ومخاطره".

أبرزت صحيفة الوئام تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ربما يستقبل زعيم حركة طالبان في الفترة القادمة.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عنه القول خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس، تطرق خلالها إلى التطورات الأخيرة في أفغانستان، :”مؤسساتنا المعنية تقوم بالإجراءات اللازمة (حيال التطورات في أفغانستان) بما في ذلك المباحثات مع حركة طالبان، وحتى أنا يمكن أن أستقبل زعميها في الفترة القادمة”.



دوليا، أشارت صحيفة عكاظ إلى اعلان الصحة العالمية ظهور تحور جديد على المتغير «دلتا» لفايروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية، ما يزيد الإصابات بشكل كبير. وفجرت المنظمة في أمريكا اللاتينية مفاجأة حول وجود تغيرات وصفتها بـ«المجهولة» على المتحور دلتا في 28 دولة.

كما أكدت أن المكسيك والبرازيل والإكوادور تشهد ارتفاعا في إصابات كوفيد-19. ويقول شين كروتي، خبير الفايروسات في معهد لا جولا للمناعة في سان دييغو، إن «القوة الخارقة» في سلالة دلتا تكمن في قدرتها على الانتشار.

وفي سياق المتصل، أوضحت صحيفة سبق اعلان منظمة الصحة العالمية بدء مرحلة جديدة من تجارب التضامن السريرية تحمل اسم تضامن بلاس، لاختبار ثلاثة عقاقير على مرضى كوفيد- 19 في المستشفيات. وتم اختيار تلك العقاقير من قبل لجنة من الخبراء لإمكاناتها في تقليل مخاطر الوفاة، وهي عقاقير تستخدم لعلاج أمراض أخرى، حيث يستخدم عقار أرتيسونات لعلاج الملاريا الشديدة، وإيماتينيب لعلاج بعض أنواع السرطان، وإنفليكسيماب لعلاج أمراض المناعة مثل كرون والتهاب المفاصل الروماتويدي، وقد تبرعت الشركات المنتجة لتلك العقاقير بجرعات التجارب لمرفق كوفاكس.

ذكرت صحيفة سبق ان قاضٍ أمريكي رفض اليوم الأربعاء الطعن المقدَّم من الرئيس السابق دونالد ترامب للحفاظ على سرية ثروته، وأمر شركة "مازار" للمحاسبات بتسليم بعض المستندات المالية العائدة لـ"ترامب" إلى لجنة التحقيق المعنية.

قالت صحيفة الوطن إن مجموعة نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قدمت إلى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لإنشاء «مركز مفتوح للترجمة والتحليل يركز على الصين». وإذا تم سن هذا القانون سيتم إحياء أحد أفضل التقاليد الأمريكية خلال سنوات الحرب الباردة في النصف الثاني من القرن العشرين بحسب المحلل الأمريكي هال براندز.

أفادت صحيفة الرياض بإنقاذ السلطات الفرنسية يوم الأربعاء، أكثر من مئة مهاجر كانوا يحاولون عبور بحر المانش بواسطة أربعة قوارب للوصول الى بريطانيا، قبل أن تواجه قواربهم مشاكل منعتها من الإبحار.

وأشارت صحيفة الوئام إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إغلاق سفارتها في كابول ضمن الخيارات المطروحة للتعامل مع التطورات التي تشهدها أفغانستان، بحسب مصادر لـ بوليتيكو.

وقال مصادر إن هناك توقعات بإجلاء البعثة الأميركية وإغلاق السفارة في كابول بنهاية الشهر الجاري.

