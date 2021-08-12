هندسة حلوان تطرح برامج دراسية جديدة ونظام الدراسة بها 160 ساعة معتمدة .. تفاصيل

هندسة حلوان :

برنامج التكنولوجيا الرقمية يعمل على إعداد خريج متميز فى التصميم المعماري

نظام الدراسة ببرنامج هندسة الميكاترونكس 160 ساعة معتمدة

أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن بدء التقديم للدراسة ببرامجها الجديدة والمتميزة بفرعيها حلوان والمطرية ومن أشهر هذه البرامج برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات ، وبرنامج برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية .

ويعمل هندسة الميكاترونكس بالسيارات بنظام الساعات المعتمدة، حيث يجمع البرنامج بين التخصصات الميكانيكية والكهربائية بكليتي الهندسة بجامعة حلوان (هندسة المطرية وهندسة حلوان) .

ويعتبر برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات الأول من نوعه على مستوى الجامعات الحكومية في مصر في هذا المجال، ويشمل البرنامج دراسة للسيارات الذكية Intelligent Vehicles، هذا بالإضافة إلى السيارات الكهربائية والمهجنة.

وتتميز الدراسة فى برنامج هندسة الميكاترونكس بالتركيز على التصميمات الحديثة في السيارات (السيارات الكهربائية والمهجنة)، ودراسة نظم التحكم والاليكترونيات والاتصالات المستخدمة في السيارات الذكية، ويتيح البرنامج إمكانية التدريب خارج مصر في اليابان وامريكا وانجلترا، وكذلك المشاركة في المسابقات الدولية في مجال تصميم السيارات الكهربائية والمهجنة.

هذا ويقبل البرنامج الطلاب الجدد من الثانوية العامة المقبولين بالكلية أو المقبولين بأى من كليات الهندسة الحكومية، وكذلك الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى، هذا ويتم الانتهاء من البرنامج الدراسي خلال أربع سنوات بمعدل (١٦٠ ساعة معتمدة)، ويقوم بتدريس البرنامج نخبة منتقاه من أساتذة هندسة السيارات والاتصالات والاليكترونيات والقوى الميكانيكية والتصميم الميكانيكى من كليات الهندسة المختلفة.



بينما يعمل برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بنظام الساعات المعتمدة، والذى يساهم فى إعداد خريج متميز فى التصميم المعمارى، و تتمثل رسالة البرنامج فى تقديم تعليم هندسي معماري عالي الجودة من خلال التدريس والبحث العلمي والتطوير.

و يعتمد البرنامج على الساعات المعتمدة لمدة ١٦٠ ساعة، ويهدف الى توفير تعليم هندسي عالي الجودة يشمل المعرفة الهندسية الحديثة التي تمكن الخريج من أن يصبح مهندسا محترفاً مسايراً للعصر، وتقديم خدمات للصناعة من خلال برامج تعاونية في البحث العلمي والاستشارات والتطوير المهني، وتشجيع قنوات الاتصال للتعاون مع المجتمعين المحلي والعالمي لتحسين الإدراك العام وتطوير المعرفة الهندسية.

و يتميز البرنامج بتلبية الحاجة المتزايدة في السوقين المحلية والإقليمية لمهندس معمارى يتميز بالمعرفة والكفاءة والتدريب المكثف على أحدث برامج الحاسب فى مجال التصميم والرسم المعماري والإشراف على التنفيذ، مع التركيز على الاستفادة القصوى من مميزات استخدام الحاسب فى التصميم المعمارى بما يزيد من فرص توافق المبنى مع البيئة المحيطة و تلبية أفضل لاحتياجات المستخدمين وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، كما يمتاز البرنامج بتخصصات هندسية تم تحديدها وفقا لحاجة سوق العمل المصرى، ما يضمن زيادة فرص العمل لخريجي البرامج.

ويؤهل البرنامج خريجيه للعمل فى جميع المجالات الهندسية المرتبطة بالتصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المعمارية والأعمال الاستشارية المرتبطة بصناعة البناء، ويتيح البرنامج للطالب التدريب العملي الميداني في كبرى الشركات والمكاتب الهندسية، والتدريب في المعامل البحثية.

هذا وتتمثل شروط القبول في البرنامج للطلاب الراغبين فى الالتحاق للفئات الآتية:

_ طلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية.

_ طلاب الفرقة الاعدادية المنقولون للفرقة الاولى وطلاب الاقسام الاخرى بالكلية و طلاب هندسة حلوان.

_ الطلاب المحولون الى الكلية والمحققين للحد الادنى لكليات القطاع الهندسي بمكتب التنسيق بالجامعات الحكومية المصرية.

_ الطلاب الوافدون من الدول العربية والاجنبية والمصريين الحاصلين على شهادات المعادلة.