تكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة في شوارع القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة .



وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء برفع السيارات المتروكة بالشارع وتسليمها للمرور حال وجود لوحات معدنية عليها، أو التحفظ عليها بالمخازن والساحات المخصصة لهذا الغرض بالأحياء حال عدم وجود لوحات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم تسليمها لمالكيها إلا بعد تقديم أوراق ثبوت الملكية، وسداد الغرامات المقررة، والتعهد بعدم تركها فى الشارع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين .



يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لرفع كفاءة النظافة بالعاصمة وإعادة الشكل الحضارى والجمالى لها .