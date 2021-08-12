مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخري فنطاس مياه بطريق "مصر - إسماعيلية الصحراوى" بحدود محافظة الشرقية وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخري فنطاس مياه بطريق "مصر إسماعيلية الصحراوى" في حدود محافظة الشرقية.

وبالانتقال والفحص تبين انه أسفر الحادث عن مصرع"عبد المنعم أ" 25 سنة وإصابة 7 آخرين بكدمات وكسور بأمكان متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.