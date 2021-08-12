وصفات من الطبيعة تقضي على التجاعيد في لمح البصر

وصفة من الطبيعة تقضى على التجاعيد بشكل طبيعي بدلاً من محاربة التجاعيد بكريمات باهظة الثمن.. عليكي تجربة هذه العلاجات الطبيعية المعتمدة من قبل الخبراء.



1-طريقة تحضير وصفة طبيعية للقضاء على التجاعيد بياض البيض



اخفقي عدة بياض بيض في وعاء صغير ودلكيه على بشرتك واتركيه يجف لمدة 15 دقيقة على الأقل.

اشطفيه بالماء الدافئ فيعد بياض البيض غني بالبروتينات التي تغلف الجلد ويمكن أن يساعد في ترطيب وتهدئة البشرة زمحاربة التجاعيد.

-زيت الزيتون



يمكن أن يساعد بشرتك على البقاء ناعمة ونضرة فقط دلكي وجهك ببضع قطرات بلطف قبل النوم واشطفه بمنشفة ناعمة. سوف تستيقظ على بشرة ناعمة وصحية المظهر كما يعد زيت الزيتون مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات ، وهي مفيدة للبشرة.

إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب، فتحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية قبل وضع أي منتج زيتي على بشرتك.

-التدليك



باستخدام اللوشن اللطيف المفضل لديك، خذ بضع دقائق لتدليك وجهك بلمسة قوية ولكن لطيفة فقط ركز على مناطق المشاكل مثل رقبتك وتحت عينيك وجبهتك.

يوضح الدكتور Zeichner أن "تدليك الوجه قد يساعد في تعزيز تدفق الدم إلى الجلد وتوصيل الأكسجين والمواد المغذية ومحاربة التجاعيد.

- الفواكه والخضروات



الفواكه والخضراوات الطازجة مليئة بفيتامينات A و C التى تساعد على ترطيب بشرتك ومحاربة التجاعيد وجعلها تبدو متوهجة من الداخل ، كما يقول الدكتور يون. "الفواكه والخضروات الطازجة هي بعض من أفضل الأطعمة الصديقة للبشرة" ، كما يقول. "مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة رائعة لمحاربة الأكسدة والجذور الحرة.

تجاعيد

-عصير ليمون



قطعي ليمونة ودلكي بها الخطوط الدقيقة والتجاعيد على وجهك فتساعد حموضة الليمون البشرة على أن تبدو أكثر إشراقًا مع تقليل ظهور التجاعيد فيعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون مقشر لطيف ، مما يجعل البشرة تبدو أكثر نعومة.

2-أفضل من كولاجين وصفة طبيعية للقضاء على التجاعيد

إذا كنت تبحثين عن وصفة أفضل من الكولاجين للقضاء على التجاعيد كل شيء عن ذلك جربى مجموعه الوصفات التالية فهى لها مفعول السحر فى محربة التجاعيد.

-الصبار

الصبار غني بحمض الماليك الذي يحسن مرونة الجلد. كل ما عليك فعله هو أخذ بعض الجل وتطبيقه على بشرتك كما هو. انتظري لمدة 15 دقيقة أو حتى يجف ثم اغسليه.

يمكنك أيضًا مزج الجل مع بعض زيت فيتامين E وتطبيقه على وجهك للحصول على نفس التأثير.

تجاعيد



- الموز



يمكن أيضًا استخدام الموز لمحاربة التجاهيد لخصائصه الغذائية فقط اهرسى ثمرتين من الموز ليشكل عجينة وضعيه على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه.

يمكنك أيضًا مزجه مع بعض الأفوكادو والعسل للحصول على نفس التأثير.



-ا لجزر



الجزر غني بفيتامين أ الذي يعزز إنتاج الكولاجين ، وبالتالي يحافظ على البشرة ناعمة وخالية من التجاعيد. لهذا ، يمكنك وضع معجون الجزر على وجهك كل يوم.

ما عليك سوى غلي بعض الجزر ومزجها مع القليل من العسل و ضعيه على وجهك ، و استريحي لمدة نصف ساعة ثم اغسليه.

- الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيمات تقدم فوائد متعددة لبشرتك. تعمل هذه الإنزيمات على تحسين مرونة الجلد ورطوبته وإزالة الجلد الميت أيضًا فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة ويعزز صحة الجلد أيضًا. كل ما عليك فعله هو فرك القليل من الأناناس على بشرتك مباشرة وتركه لمدة 20 دقيقة و بمجرد أن يجف ، اغسليه بالماء البارد.



- اشربي الماء



من أسهل الطرق للحفاظ على بشرتك خالية من التجاعيد شرب الكثير من الماء فهى أفضل طريقة للحفاظ على ترطيب البشرة والحفاظ على رطوبتها أيضًا.

اشرب لترين من الماء كل يوم للحفاظ على بشرتك خالية من التجاعيد.

3- بدون أعراض جانبية وصفة طبيعية للقضاء على التجاعيد

- زيت جوز الهند للتجاعيد



يمكنك تدليك زيت جوز الهند تحت العينين والمناطق المصابة الأخرى لبضع دقائق. استخدم حركات دائرية لطيفة.

اتركي الزيت طوال الليل وكرر هذا كل ليلة قبل النوم.



يمنح زيت جوز الهند بشرتك إشراقة وإشراقة طبيعية ويساعد استخدامه في كثير من الأحيان على تلاشي التجاعيد والخطوط لأن زيت جوز الهند يعمل على ترطيب البشرة و يعيد مرونة الجلد إلى حد كبير.

- زيت الخروع للتجاعيد

تجاعيد



استخدمي كرة قطنية لتطبيق زيت الخروع على المناطق المصابة ولا تشطفي الزيت واحتفظي بها طوال الليل.



يعزز زيت الخروع إنتاج الإيلاستين والكولاجين في الجلد نتيجة لذلك ، تبدأ التجاعيد والخطوط الدقيقة في التقلص بل وتختفي بمرور الوقت

- مستخلص بذور العنب للتجاعيد



يمكنك تدليك الزيت في المنطقة المصابة واتركيه لأطول فترة ممكنة ثم اغسليه وستكون بشرتك مرنة وخالية من التجاعيد.

العنب يمكن أن يزيل تجاعيدك! ستساعد بذور هذه الفاكهة الصغيرة على شد بشرتك وإضفاء توهج صحي لها. يقوم بذلك عن طريق إمداد الجلد بالأحماض الدهنية والبوليفينول وفيتامين هـ .

- منع التجاعيد بفيتامين هـ

اثقبي الكبسولة وصبي الزيت الموجود بداخلها في وعاء صغير وافتحي أي عدد من الكبسولات حسب الحاجة لتغطية المنطقة المصابة وضع هذا الزيت وقم بتدليك المنطقة لبضع دقائق واتركه لبضع ساعات ومن الأفضل القيام بذلك كل ليلة قبل النوم.

من المعروف أن فيتامين (هـ) يرطب وينعش بشرتك بخصائصه المرطبة للبشرة ومضادات الأكسدة كما أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات وواقية من الضوء على الجلد. هذا يجدد قوة الجلد ويقلل من التجاعيد

-زيت الأركان



يمكنك تدليك المنطقة المصابة بزيت الأركان مرة أو مرتين في اليوم ويمتص زيت الأركان بسهولة في الجلد فهو يحتوي على كمية عالية من الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E الذي يجدد البشرة سيقلل استخدامه المنتظم من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

- خل التفاح للتجاعيد



يمكنك خلط خل التفاح مع العسل وضعي هذا الخليط على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ويشطف بالماء الفاتر واتركها حتى تجف ثم ضعي مرطبًا يناسب نوع بشرتك.

ثم ضعي هذا مرتين في الأسبوع.

خل التفاح، إلى جانب الخصائص العلاجية للعسل، ستجعل بشرتك متوهجة بمظهر شاب .

- الفازلين للتجاعيد



ضعي طبقة رقيقة من الفازلين على المنطقة المصابة ودلكيه لبضع دقائق حتى يتم امتصاصه بسهولة واتركه بين عشية وضحاها افعلة هذا كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش، وستبدأ في ملاحظة النتائج قريبًا.

يعد استخدام الفازلين للتجاعيد علاج محبوب حتى من قبل المشاهير فهو يحبس الرطوبة في الجلد ولا ضرر من تجربة هذا العلاج لأن الفازلين آمن للاستخدام موضعياً.