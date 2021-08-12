بدون تدخل كيماوي.. فقدان الوزن بطرق طبيعية.. فيديو

فقدان الوزن

قال الدكتور خالد غزالي، استشارى النباتات الطبية، إن المنظومة التي لديه هي وفريقه لجعل الأشخاص يفقدون الوزن بطريقة طبيعية جدا، أى بدون تدخل أى كيماويات.

وأضاف خالد غزالي خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه يتم متابعة مريض السمنة أسبوعيا عن طريق أخصائي تغذية.

وفي سياق أخر، أكد الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة تقليل الزيوت في الطعام قدر الإمكان، لأن الزيت يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وهو ما يؤثر على زيادة الوزن، مشيرًا إلى أن ألياف السيليم يؤدي إلى خروج الزيوت إلى الفضلات بدون أي امتصاص.

وقال أن مريض السمنة مُعرض للإصابة بالكوليسترول، وارتفاع مستوى السكر في الدم، وارتفاع الضغط، موضحًا أن ألياف السيليم تؤدي إلى ضبط مستوى السكر، خاصة لمن لديه استعداد للإصابة بالسكر، وهذا يرجع إلى أن الألياف تعمل على خروج النشويات بدون امتصاص خارج الجسم.

وأضاف أن الألياف تؤدي إلى تنظيم حركة المعدة، وتقلل من حدوث الإمساك، مشيرًا إلى أن مريض السمنة يُعاني في الغالب من الإمساك بسبب عدم تناوله الخضروات التي تحتوي على الألياف، لافتًا إلى أن جميع الخضروات والفاكهة تحتوي على ألياف، ومنها التفاح، والخرشوف، معقبَا: "أي حاجة لونها أخضر تحتوي على ألياف".