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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ومؤشرات النجاح

تصحيح امتحانات الثانوية
تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

كشف مصدر بالأزهر الشريف، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ومؤشرات النجاح فيها.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية ومؤشرات النجاح


وقال المصدر لصدى البلد، إنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية في بداية الأسبوع المقبل أو في منتصف الأسبوع.

وذكر أن مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية لن يتغير عن العام الماضي، حيث ستكون نسبة النجاح في القسم العلمي فوق الـ 70 % ونسبة النجاح في القسم الأدبي فوق الـ 60% وتكون النسبة الإجمالية فوق الـ 60 % .

وأكد المصدر أن هناك تشديدات في الأزهر الشريف، على الدقة في التصحيح الذي انتهي فعليا، وكذلك مرحلة رصد الدرجات التي أوشكت على الإنتهاء من أجل إعطاء كل طالب حقه بدون بخس أو نقصان.

آراء طلاب العلمي في الامتحانات

استطلع موقع صدى البلد، آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي، عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي.

وقال الطالب يوسف شعبان، إن امتحان التفسير اليوم كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط ولكن هناك بعض النقاط للطلاب المتفوقين.

ونفى يوسف شعبان، ما يتردد لدى العامة أن المواد الشرعية ثقيلة في الأزهر وهي التي تصعب الأمور على الطلاب، منوها أنها ليست ثقيلة ولكن الأزهر الأمر فيه طبيعي أن يدرس المواد الشرعية.

وأشار إلى أن المنهج الأزهري يعلم أبناؤه الدين الصحيح ويفيدهم في دينهم ودنياهم، منوها أنه يتمنى الالتحاق بكلية الهندسة.

من جانبه قال الطالب يوسف أبو العلا حسين، أن امتحان اليوم كان في مستوى الطالب المتوسط ، ما عدا نقطتين للطلاب المتميزين.

وأضاف، أن الطالب الأزهري عليه ألا يترك المذاكرة والدروس تتراكم عليها في نهاية العام حتى تسهل عليه المذاكرة والإجابة في الامتحانات، متمنيا أن يلتحق بكلية العلوم.

أنهى منذ قليل، طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام الحالي حيث أدى الطلاب والطالبات الامتحان اليوم في مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

آراء طلاب الأدبي في الامتحانات

ورصدت عدسة موقع صدى البلد، لحظة دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات، من خلال ارتداء الكمامات الواقية وقياس درجات الحرارة وتفتيش الطلاب قبل الدخول.

وقال الطالب محمد محمود محمد مغازي، أحد طلاب الثانوية الأزهرية بمشتول السوق بالشرقية، إن امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام كانت سهلة في الغالب ولكن امتحان مادة الصرف كانت صعب بنسبة ما وكان مقلقا لكثير من الطلاب.

وأضاف، أنه يتمنى أن يلتحق بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، ليصبح داعيا إلى الله وينشر صحيح الدين وتساعده على التقرب إلى الله عز وجل ويجعله الله سببا لهداية الناس.

ونصح مغازي، طلاب الثانوية الأزهرية في العام المقبل، أن يذاكروا المواد والدروس أولا بأول ولا يتركوا المواد تتراكم عليهم.

من جانبه، قال الطالب حذيفة اليماني، بمعهد مشتول السوق، إن امتحانات الثانوية الأزهرية انتهت على خير وكانت الأسئلة سهلة في الغالب ما عدا امتحان الصرف والمنطق كان بهم صعوبة ولكن جاءت أسئلة التاريخ سهلة جدا وكانت الأسئلة في مستوى الطالب أقل من المتوسط.

وأضاف، أنه يتمنى الالتحاق بكلية الحربية ناصحا طلاب الثانوية الأزهرية في العام المقبل بعدم الجدية التامة من بداية العام حتى لا يشعروا بالفتور في باقي الشهور وألا يضعوا أنفسهم تحت ضغوطات وتوترات كثيرة.

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية 2021

أعلن الأزهر الشريف، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة.

وذكر الأزهر الشريف، أن الطلاب ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

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