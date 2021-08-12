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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طاجن الجمبري..الشيف دنيا الوزيري تكشف أفضل طريقة لعمله..فيديو

الجمبري
الجمبري

كشفت الشيف دنيا الوزيري، عن طريقة عمل “طاجن الجمبري” ، وكشفت عن تفاصيل ذلك. 

 

طريقة عمل طاجن الجمبري :

في البداية يتم وضع زبدة ، ومجموعة من التوابل من فلفل أسود وملح وكمون وتوم وكاري.

 

يتم وضع صلصة ، وبدها عصير ليميون ويضاف إليها أقل من معلقة سكر

 

وبعدها  يتم وضع الجمبرى داخل طاجن،  ولكن لا بد أن يكون الطاجن ساخن إلى حد ما ويتم وضع الخضرة على الطاجن ووضعها داخل الفرن.

 

طاجن جمبري بالوايت صوص

 

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة ولذيذة يمكن أن تقدمي طاجن جمبري بالوايت صوص  علي سفرتك

 

مقادير طاجن جمبري بالوايت صوص 

 كريمة الجبنة، بدرجة حرارة الغرفة
ـ 1 كوب من جبنة الموزاريللا، مقطعة
ـ 1 كوب من الساور كريم
ـ نصف كوب من المايونيز
ـ نصف كوب من جبنة البارمجيان، مبشورة
ـ 4 ملعقة كبيرة من فتات الخبز الجاف ( الكعك المطحون)
ـ ملح خشن
ـ 2 ملعقة كبيرة من الزبدة غير المالحة + 1 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة غير المالحة
ـ 500غ من الجمبري الكبير المقشر، بدون عروق، مقصوص الذيل، مقسم لقطع 6 ملم.
ـ 6 فص ثوم، مشرح بشكل رقيق
ـ رشة كبيرة من الفلفل الأحمر المهروس
ـ نصف كوب من أوراق البقدونس، مفروم ناعم
ـ 1 ملعقة صغيرة من قشر الليمون
ـ شرائح من الخبز للتقديم 

 

طاجن الجمبري الشيف دنيا الوزيري التوابل فلفل أسود ملح وكمون

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