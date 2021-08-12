يشارك في معالي ماما..تغير ملامح الطفل سولي بعد سنوات من الغياب

يشارك الفنان سليم هانى الشهير بـ سولى ضمن أحداث فيلم معالى ماما ، والذى من المقرر ان تقوم ببطولته الفنانة بشرى .

ومن المقرر ان يجسد سولى ضمن أحداث الفيلم شخصية ابن الفنانة بشرى ، وقد انتهى من تصوير عدد من المشاهد .

وقد شهدت ملامح سولى تغيرا واضحا بعد انتقاله من مرحلة الطفولة الى الشباب ، وذلك بعد ان عرفه الجمهور خلال فترة الطفولة فى عدد من الاعمال الدرامية على رأسها يوميات زوجة مفروسة والأنسة ماما ، وغيرها من الأعمال .

سولى فى مرحلة الطفولة

سولى فى مرحلة الشباب

سليم هادي عبد المقصود الشهرة سولى بدأ مشواره مبكرا في سن 3 سنوات في أول أفلامه "فاصل ونعود" ثم توالت اعماله مثل "حلم عزيز " "بنات العم" الانسه مامي" "جيران السعد" بجانب العديد من مسلسلات رمضان واشرها مع سبق الاصرار وفيي مسلسل "يوميات زوجه مفروسة اوي.

تدور أحداث فيلم معالى ماما والذى يشارك فى بطولته سولى في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.

معالى ماما :

لفيلم يضم مجموعة من النجوم أبرزهم بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.