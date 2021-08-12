في اليوم العالمي.. محافظ القاهرة: شباب مصر يضربون أعظم المثل في الجهد والعمل

هنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شباب مصر الذين يضربون في كل قطاع اعظم المثل في الجهد والعمل الدؤوب لصالح الوطن الغالي مصر .

وأكد أن الشاب المصري يحصدون الميداليات الرياضية ويرفعون اسم مصر عاليا، وهم من يضحون بأرواحهم من اجل استقرار وامن الوطن.

وأوضح أن شباب مصر اليوم يشهدون دعما ورعاية من القيادة السياسية غير مسبوق ، فالدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم شباب الوطن وتعدهم ليكونوا رافعي راية الوطن في كافة القطاعات.

ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للشباب والذي اقرته الأمم المتحدة في الثاني عشر من أغسطس من كل عام.