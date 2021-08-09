نائب محافظ القاهرة تكشف تفاصيل تطوير شق الثعبان وافتتاح مصنع تدوير المخلفات

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنها لا تدخر جهدا فى سبيل استكمال مسيرة التطوير التى تتم بشكل ممنهج ومنظم لتشمل جميع أحياء ومشروعات المنطقة الجنوبية لتكون السمة الأساسية لاحياء المنطقة هى الرقى والمظهر الحضارى اللائق واللمسات الجمالية هى الطابع الذي يميز جميع شوارع وميادين ومشروعات احيائها حيث يتم كل ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وفي إطار خطة تطوير منطقة شق الثعبان والتى تعد من اكبر المدن الصناعية بالعالم نظرا لما لها من أهمية اقتصادية كبرى ، قامت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم بتفقد منطقة شق الثعبان لمتابعة التجهيزات المتعلقة بافتتاح مصنع تدوير المخلفات قريبا.



وسيقوم مصنع التدوير بتحويل الناتج من نشر الرخام ( السحاله) وكسر الرخام الي بعض المنتاجات ( بلدورات / انترلوك / بعض المنتاجات الاخري ).

كما شددت عبدالمنعم على ضرورة رفع جميع المخلفات والإشغالات التى لاحظتها خلال تفقدها للمنطقة والطريق الاوسطى كما وجهت بتنفيذ اعمال رفع كفاءة للطريق المؤدى إلى مصنع تدوير المخلفات بالإضافة لعمل لاند سكيب وتنفيذ شكل جمالى أو تابلوه يحاكى طبيعة المكان ويعبر عن نوعية نشاط المصانع بمشروع شق الثعبان من صناعة رخام وجرانيت وغيرها .

يذكر أن نائب المحافظ عقدت لقاء بمقر المنطقة الجنوبية مع بعض مستثمرى شق الثعبان وقد تم التنسيق على تنفيذ اعمال رفع كفاءة مسافة تقدر ١٧٥٠متر مربع من مدخل شق الثعبان حتى مدخل مصنع تدوير المخلفات الجديد.

و قام المهندس حسام ممثلا عن احدى الشركات بعرض بعض الرسومات الهندسية المقترحة لتنفيذ المنظر الجمالى لمدخل شق الثعبان وقد تم اعتمادها من المهندسة نائب المحافظ والموافقة على التنفيذ والتوجيه ببدء التنفيذ فى الحال.

كما تناول اللقاء التوجيه بالبدء فى تنفيذ اعمال النظافة ورفع كفاءة مدخل شق الثعبان، كما وجهت بالغاء الرصيف الموجود فى الواجهة والذى ترتب عليه فتح الطريق البطيء والذى من شأنه تسهيل الحركة المرورية لمسافة تصل حتى زهراء المعادى كما وجهت نائب المحافظ بتنفيذ اعمال هدم المثلث الموجود بمدخل شق الثعبان وهدم السوق ورفع جميع المخلفات الموجودة استكمالا لخطة التطوير.

يذكر ان اعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل شق الثعبان والطريق المؤدى لمصنع التدوير وحملات النظافة و رفع المخلفات تتم بالتنسيق بين حى طره ومستثمري شق الثعبان وهيئة نظافة وتجميل القاهرة كما يقوم الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بالاشراف على الاعمال جميعها.

رافق المهندسة نائب المحافظ المرور بمنطقة شق الثعبان كلا من العميد ماجد فوزي، العميد خالد درويش، لواء محمد المجبر رئيس حي طره الحاج سيد اباظه ، اشرف عوض عاطف اسماعيل مستثمري شق الثعبان.



وأكدت نائب المحافظ بأنه جارى العمل على قدم وساق بمجموعة عمل جادة لاتمل وتقوم بتنفيذ الاعمال بكل اهتمام وحماس حيث تتم الاعمال بسرعة وانجاز فى التنفيذ للاعمال ووجهت بتذليل اى عقبات للانتهاء فى وقت وجيز وطبقا للخطة الموضوعة لذلك والسعى لاضفاء مظهر حضارى وراقى يتماشى مع خطة التطوير الجارية.