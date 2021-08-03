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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتفقد سوق توشكى للوقوف على احتياجات الباعة.. صور

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة تتفقد سوق توشكى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية سوق توشكى ضمن  جولاتها المكوكية التى تشمل جميع أحياء المنطقة فى تواجد دائم للوقوف على كل ما يجرى بجميع المشروعات وتذليل أي مشاكل لأنها لا تدخر جهدا فى سبيل توفير كل سبل الراحة والامان للمواطن.

واستقبل أهالي حلوان وتجار سوق توشكى واصحاب الباكيات التى تم اعمارها من جديد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بفرحة عارمة ، مؤكدة أن الدولة تشعر بمعاناتهم وتلمس الظرف الصعب الذي تعرضوا له بعد الحريق الذي نشب في السوق.

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والتف المواطنون والباعة من أهالي حلوان حول نائب المحافظ بفرحة وتبادل بعضهم معها التهنئة بانهاء الاعمال بعد اعادة اعماره  جراء حادث الحريق الضخم الذى نشب بالسوق منذ ما يقارب عام مضى والذي طال حوالى ٧٠ ٪من الباكيات و لحق اضرارا بها وبما تحتويه من بضائع وما نتج عن ذلك من تأثر مصدر رزق هؤلاء الباعة.

وطمأنت نائب المحافظ الباع بان يدي الدولة بأيديهم حتى يكتمل السوق وتعود الأمور كما كانت في السابق .

يذكر ان سوق توشكى يقع بامتداد شارع منصور بحلوان وتصل مساحة السوق لحوالى ٤٠٠٠ متر مربع كما يحتوي على ما يقارب ٥١٤ باكية وتتضمن المحلات مابين ملابس وفاكهة وخضروات ومستلزمات منزلية .

وتحدثت نائب المحافظ خلال زيارتها مع تجار السوق لمعرفة حالة البيع والشراء والاقبال من المواطنين كما تأكدت من جاهزية السوق.

 وشددت على توفير جميع وسائل الحماية وتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل العمل وقد وجهت ايضا بمتابعة رفع كفاءة الطرق المؤدية الي السوق للتيسير علي المواطنين وسهولة وصولهم له وتشجيهم علي الاقبال عليه كما كان في السابق.

واطمأنت على ما تم توفيره من مصادر الكهرباء الشرعية إلى جانب تركيب محول يستوعب كافة الخدمات والتأكد من توفير طفايات الحريق.

جاء ذلك تاكيدا على انشاء ودعم إقامة أسواق حضارية تليق بالمواكن المصرى وتقدم له الخدمات والسلع بشكل حضارى.

رافق نائب المحافظ الدكتور/ احمد القزاز رئيس حي حلوان و ناهد عبد الكريم سكرتير حي حلوان والادارات المعنية التنفيذية بالحى والمنطقة الجنوبية.

 

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القاهرة نائب محافظ القاهرة سوق توشكى اهالي حلوان اسواق حضارية

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