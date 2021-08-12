8 محافظات تصعد لتصفيات فتيات المعاهد الأزهرية في بطولة كرة اليد

انطلقت صباح اليوم تصفيات منتخبات المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية لبطولة كرة اليد ( فتيات ) واتسمت بروح التنافس بين منتخبات المناطق المشاركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع المشاركات فى البطولة من طالبات وهيئة اشراف.



وقد جاءت نتيجة التصفيات كالتالي:-



أولاً قطاع الإسكندرية وكانت المنافسة بين مناطق (الإسكندرية– البحيرة – الغربية – كفر الشيخ –جنوب سيناء).

وذلك على المدينة الشبابية بأبو قير بمدينة الإسكندرية وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتي ( الغربية وكفر الشيخ) .



ثانياً قطاع بورسعيد وكانت المنافسة بين مناطق( بورسعيد – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية)وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتى (الشرقية و الدقهلية) وذلك على ملاعب صالة 6 أكتوبر المغطاة.



ثالثاً قطاع بني سويف وكانت المنافسة بين مناطق( بنى سويف – الجيزة – المنيا – القاهرة ) وذلك على ملاعب الصالة المغطاة ببنى سويف وصعد إلى النهائيات المركزيه منطقتي(القاهرة وبني سويف).



رابعاً قطاع الأقصر وكانت المنافسة بين مناطق( الأقصر – أسوان – أسيوط )وذلك على ملاعب مركز التنمية الرياضية بطيبة وبحضور الدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية بالأزهر الشريف و أيمن نصر مدير إدارة التخطيط والتوجيه والمتابعة و الدكتور خليفه إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر و جمالات كامل الوكيل الشرعي وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتى أسيوط وأسوان.

IMG-20210812-WA0154

IMG-20210812-WA0155

IMG-20210812-WA0156