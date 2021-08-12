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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

8 محافظات تصعد لتصفيات فتيات المعاهد الأزهرية في بطولة كرة اليد

بطولة كرة اليد للفتيات
بطولة كرة اليد للفتيات بالمعاهد الأزهرية

انطلقت صباح اليوم تصفيات منتخبات المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية لبطولة كرة اليد ( فتيات ) واتسمت بروح التنافس بين منتخبات المناطق المشاركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع المشاركات فى البطولة من طالبات وهيئة اشراف.


وقد جاءت نتيجة التصفيات كالتالي:-


أولاً قطاع الإسكندرية وكانت المنافسة بين مناطق (الإسكندرية– البحيرة – الغربية – كفر الشيخ –جنوب سيناء).
وذلك على المدينة الشبابية بأبو قير بمدينة الإسكندرية وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتي ( الغربية وكفر الشيخ) .


ثانياً قطاع بورسعيد وكانت المنافسة بين مناطق( بورسعيد – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية)وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتى (الشرقية و الدقهلية) وذلك على ملاعب صالة  6 أكتوبر المغطاة.


ثالثاً قطاع بني سويف وكانت المنافسة بين مناطق( بنى سويف – الجيزة – المنيا – القاهرة ) وذلك على ملاعب الصالة المغطاة ببنى سويف وصعد إلى النهائيات المركزيه منطقتي(القاهرة وبني سويف).


رابعاً قطاع الأقصر وكانت المنافسة بين مناطق( الأقصر – أسوان – أسيوط )وذلك على ملاعب مركز التنمية الرياضية بطيبة وبحضور الدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية بالأزهر الشريف و أيمن نصر مدير إدارة التخطيط والتوجيه والمتابعة و الدكتور خليفه إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر و جمالات كامل الوكيل الشرعي وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتى أسيوط وأسوان.

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الأزهر المناطق الأزهرية بطولة كرة اليد التصفيات المدينة الشبابية منتخبات

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