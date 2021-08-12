تزامنًا مع عيد ميلادها.. نجاة الصغيرة غنت في سن الـ16 وتزوجت مرتان

تصدرت الفنانة نجاة الصغيرة قيثارة الشرق تريند جوجل وذلك بعد الاحتفال امس بعيد ميلادها الـ 83 وهى احدى النجمات اللاتى تمتلكن موهبة كبيرة.

صدى البلد" يرصد 6 معلومات احتفالا بعيد ميلادها ..

أطلق على نجاة محمد محمود حسني لقب نجاة الصغيرة للتمييز بينها و بين الفنانة نجاة والتي كانت متواجدة بالساحة الفنية قبل ظهورها .

نشأت نجاة الصغيرة في عائلة فنية حيث تحمس والدها لموهبتها وعمرها لم يتجاوز السبع اعوام لتشارك في إحياء عدة حفلات وتكتفي بتقديم أغاني ام كلثوم .

زواجها من كمال منسي أضاف لها بقوة حيث كان شديد الأمان بموهبتها وجعلها تلتقي بكبار المؤلفين والملحنين ولكن تحولت قصة حبهما إلى علاقة عداء انتهت بالمحاكم نجحت نجاة في الطلاق منه بعد ان انجبت منه ابنها الوحيد وليد .

تزوجت نجاة مرة ثانية واخيرة من المخرج حسام الدين مصطفى ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلًا وقررت بعد ذلك ان تتفرغ نجاة للفن وابنها فقط.

شاركت نجاة في بطولة 13 فيلما أبرزهم الشموع السوداء وشاطئ المرح وابنتي العزيزة.

اطمئن من ألحان الفنان “صلاح الشرنوبي” هي آخر الأغنيات التي قدمتها “نجاة” قبل إعلان قرار اعتزالها للفن نهائيًا عام 2003م، رغبة منها في الحفاظ على تاريخها الفني ورافضة كل محاولات الرجوع عن هذا القرار .

مشوار نجاة الصغيرة

وتمتعت "نجاة" بموهبة طاغية جعلتها تقتحم الساحة الفنية، وهي مازالت طفلة صغيرة، حيث بدأت بالغناء بمجموعة من أغاني كوكب الشرق حتي نجحت وتألقت وهي في السادسة من عمرها.

وهذا التميز والتألق جذب حولها كبار الملحنين والمطربين وعلي رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والشاعر الكبير نزار قباني وكامل الشناوي وبليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمد الموجي وكمال الطويل.

وتألقت وذاع صيتها وأصبحت مطلوبة علي المستويين المحلي والعربي، وتزايد رصيدها لدى قلوب الجماهير محبة وتقديرا وتعلقا بفنها وإحساسها العالي.

وأطلق عليها محبيها (صوت الحب) الأمر الذي ارتفع معه رصيدها المادي لدى البنوك ولم تكشف الفنانة عنه يوما ما علي الإطلاق لأنها كانت دائما ما تصرح بأن هذا الأمر يعتبر مثل سن المرأة لا يجب السؤال عنه ولا يجوز الإفضاء به إطلاقا.

أول أجر لـ نجاة الصغيرة

وصرحت "نجاة" فقط عن أول أجر تقاضته، والذي اعتبر أقل أجر حصلت عليه كان عبارة عن (علبة شيكولاتة) قدمتها إليها الإذاعة المصرية عندما غنت لأول مرة لكوكب الشرق وهي بعمر الست سنوات.

تعد نجاة الصغيرة، أيقونة من أيقونات الغناء فى العالم العربى صوتها العذب الهادئ يدفع المستمع إلى الإنصات إليها.

زيجات نجاة الصغيرة

تزوجت «نجاة» في عام 1955 من كمال منسي، أحد أصدقاء شقيقها، والذي ساعدها على النجاح في تلك المرحلة، وبدأت تاريخها الحقيقي في عالم احتراف الغناء وهي لم تتعد الـ 16 من عمرها.

كان زوج نجاة الصغيرة، شديد التأثر والإعجاب بصوتها، وأحضر لها كبار المؤلفين والملحنين الذين قدموها بشكل مميز، مثل: «أسهر وأنشغل أنا»، «اوصفولي الحب»، «حقك عليا وسامح» وغيرها.

أنجبت نجاة الصغيرة، من زوجها الأول، ولدا واحدا يدعى "وليد"، ولكن تحول العش الهادئ إلى جحيم لا يطاق بعد 4 سنوات، إثر تدخلات الزوج في حياتها وفنها، فسعت إلى تجاوز الأزمة بمحاولة الطلاق الودي، لكنه رفض وتحولت القضية إلى ساحات المحاكم.

بعد 6 أشهر انفصلت «نجاة» عن زوجها الأول، لتتزوج مرة ثانية وأخيرة من المخرج حسام الدين مصطفى، الذي أخرج لها فيلم «شاطئ المرح» عام 1967، ولم تستمر في الزيجة الثانية لفترة طويلة، بعدها أعلنت نجاة تفرغها لابنها وفنها، ولم تتزوج مرة أخرى.