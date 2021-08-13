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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عباءة مغربية .. سلمى رشيد تتألق في إطلالة مبهرة.. شاهد

سلمى رشيد
سلمى رشيد

شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت سلمى رشيد بإطلالة مبهجة تبرز جمالها مرتدية عباءة باللون الأسود، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، نالت إعجاب متابعيها.
 

يذكر أن الفنانة المغربية سلمى رشيد، طرحت يوم 29 مايو الماضي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حنين بحال ماما"، على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشارك سلمى رشيد في الكليب، طفلها الصغير، لأول مرة، وأن الأغنية تقدمها له وتحكي عن علاقة الأم بطفلها.

أغنية "حنين بحال ماما" لسلمى رشيد، من كلمات محمد أمين، وألحان صالح مجاهد، وتوزيع كريم ومن إخراج كريم مرتضى.
 

ولدت الفنانة المغربية سلمى رشيد في 13 يونيو 1994 بمدينة الدار البيضاء، كانت طالبة جامعية بشعبة الاقتصاد وغيرت الوجهة إلى الإعلام لقربه من مجالها الفني، ولتحقيق رغبة دفينة في نفسها منذ الصغر، بزغ نجمها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدل في نسخته الثانية على قناة إم بي سي 1، أطلق عليها الجمهور عدة ألقاب منها "السندريلا " و"السلطانة".
 

وكانت سلمى مند نعومة أظافرها تميل لتصميم الأزياء عرائسها من الدمى وتحب الغناء كذلك، وعرفت في محيطها العائلي وبين زملائها في جميع مراحلها الدراسية بميلها للغناء، هذا الميل ورثته عن أبيها الذي كان في شبابه ضمن مجموعة غنائية، وكان يجيد العزف على الآلات الوترية على اختلاف أنواعها.

ومن مدرجات الجامعة وبدون سابق إنذار، توجهت سلمى رشيد إلى برنامج اكتشاف المواهب أرب آيدول في موسمه الثاني، ودخلت المنافسات في مرحلة الأداء وحازت على الموافقة من أعضاء لجنة التحكيم وبالإجماع، وواصلت تألقها في جميع مراحل البرنامج، ونظرا لقوة صوتها وندرته وحضورها الطاغي على خشبة المسرح، وأدائها لكل أنواع الغناء، المصري واللبناني والخليجي والمغربي رغم صغر سنها، جعلت كل من يسمع صوتها يشهد لها بمستقبل زاهر في الغناء، ابتداءً من أعضاء لجنة التحكيم الذين أقروا جميعهم بقوة صوتها وصفائه؛ حيث تم التنبؤ بأن يكون لها شأن عظيم في الوطن العربي.

سلمى رشيد عباءة مغربية الأسود اطلالة

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