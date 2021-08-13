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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكاش مايوه.. رانيا منصور تستمتع بغروب الشمس على البحر

رانيا منصور
رانيا منصور

 


شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها  عبر حسابها على انستجرام صورة جديدة لها وهي تستمتع بوقت الغروب على الشاطئ في إحدى القرى بالساحل الشمالى.


وظهرت رانيا منصور باطلالة جريئة علي شاطئ البحر وقت الغروب مرتدية كاش مايوة باللون الاسود،  نال اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة “شاهد نت” الإلكترونية.


مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.


وأعربت رانيا منصور عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «أسود فاتح»، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد نت الإلكترونية قناة mbc مصر.


وأشارت رانيا منصور إلى أن دورها في المسلسل من أحسن الأدوار التي لعبتها، معربة عن أمنيتها بتحقيق نجاح مماثل للمسلسل عبر قناة mbc مصر الفضائية كالذي حققه عبر منصة شاهد الإلكترونية.


وأكدت أنها تلقت ردود أفعال إيجابية حول المسلسل فور عرضه الأول إلكترونيًا، لافتة إلى أن أسباب قبولها للمسلسل جمال الدور الذي لعبته، إضافة إلى المشاركة مع فريق عمل متميز مثل: هيفاء وهبي، شريف سلامة، روجينا، أحمد فهمي، صبري فواز، فراس سعيد، وباقي فريق عمل المسلسل، مؤكدة أن كل واحد من هؤلاء لعب بطولة بمفرده داخل المسلسل، علاوة على العمل مع المخرج كريم العدل، وشركة الإنتاج.

الفنانة رانيا منصور غروب الشمس بـ كاش مايوه شاطئ البحر اطلاله جريئه

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