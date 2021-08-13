اليوم.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في العلمين الجديدة

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير اليوم في العلمين الجديدة ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير.

حددت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب أسعار التذاكر الجديدة والتى تنقسم الى 500، و1000 جنيه لفئة البلاتنيوم، و3000 لفئة High Tables، وصولًا لفئة 3500 جنيه لفئة VIP Lounge.

وكان الفنان عمرو دياب، قد أحيا حفلا غنائيا ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في الساحل الشمالي الذي حضره عدد من النجوم، منهم آسر ياسين وغادة عادل والفنانة فيفي عبده بعد شفائها من المرض الذي أجبرها على ملازمة منزلها لفترة طويلة.

ونشر عمرو دياب عبر حساباته عددا من الصور التي التقطت في حفله بالساحل الشمالي، وغنى خلال الحفل عددا من أعماله الجديدة التي مازال الجمهور ينتظر طرحها رسميا، منها أغنية “أحلى ونص” التي طرح البرومو الدعائي لها على حساباته، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

غنى عمرو دياب أيضا في حفل الساحل عددا من أغنيات ألبوم العام الماضي " يا أنا يا لأ"، وعددا من أعماله الشهيرة القديمة منها “متخافيش” و"نور العين".