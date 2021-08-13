ليلى أحمد زاهر تنشر صورة مع عمرو دياب.. وهكذا علقت



شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورها ومتابعيها، صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب.



ونشرت ليلى زاهر الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الهضبة".



يذكر أن الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ، احتفلت بتخرجها من المدرسة الثانوية مؤخرا.

وشاركت ليلى أحمد زاهر ، متابعيها على تطبيق انستجرام مجموعة من الصور لها ، أثناء غنائها ورقصها أمام الأهرامات في الحفل الذي أقامته مدرستها للاحتفال بتخرج عدد من الدفعات.

وتخرجت ليلى أحمد زاهر ، برفقة شقيقتها ملك، وبحضور والدتها هدى ووالدها الفنان أحمد زاهر الذي شارك مجموعة من الصور لابنته على حسابه بتطبيق انستجرام، وحرص على تهنئتهما بهذه المناسبة.

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا:" بناتي اتخرجوا النهاردة.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف علي بكره ودموع مهو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة".



واستطرد أحمد زاهر قائلا:"بس بجد كنت طاير من الفرح الحمدلله والشكر لله علي كل السعادة اللي كنت فيها الحمدلله علي تخرج ملك وليلي وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم.. ملك وليلي بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها".



غنت ليلى أحمد زاهر من أمام الأهرامات، احتفالا بتخرجها بمشاركة زملائها وتشجيع أسرتها أغنيتين الأولى باللغة الإنجليزية وهي أغنية Never Enough للمغنية الأمريكية لورين ألريد، والثانية هي سقفة للمطرب رامي جمال.



ويعد آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة و ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.