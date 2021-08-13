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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال اجتماعه بشركة "ECH" لتسويق وبيع منتجات شركات القابضة للغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال العام: تسويق الغزول والأقمشة والمنتجات النهائية تحت علامة تجارية واحدة

هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

عقد  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة Egyptian Cotton Hub  (إيجيبشيان كوتون هب)، والتي تم تأسيسها مؤخرًا لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية عنصر التسويق والبيع المركزي لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة، سواء للسوق المحلي أو الأسواق الخارجية خاصة لمنتجات القطن المصري طويل التيلة ذو الجودة والسمعة العالمية المتميزة.

وأضاف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه من المستهدف تحقيق مبيعات تعادل نحو  5 أمثال الكميات المباعة حاليا، وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج.

وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الغرض من تأسيس الشركة هو تحسين وتطوير أساليب التسويق للوصول إلى الأسواق العالمية، وكذلك تحقيق التركيز والتخصص حيث ستتولى الشركات الإنتاجية عملية الإنتاج، اما شركة التسويق فسوف تتولى التسويق و أوامر التشغيل والبيع.

وأشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الى أنه تمت الاستعانة بكوادر من القطاع الخاص في هذه الشركة ذو خبرات كبيرة في مجال التسويق، للقيام بالتسويق والبيع سواء للمنتجات النهائية التي سيتم إنتاجها (قمصان ومفروشات وملابس منزلية) أو وسيطة من الغزول والأقمشة.

وتابع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن عمليات الإنتاج في مختلف شركات الغزل والنسيج التابعة سوف تكون تحت علامة تجارية واحدة يجري حاليا تسجيلها في كافة الأسواق العالمية.

وفيما يخص عمليات البيع ، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة التسويق ستقوم بفتح فروع للبيع المحلي إضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية وفروع شركات التجارة الداخلية الشقيقة ، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية.

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