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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: حركة طالبان ليست قادرة على دخول العاصمة الأفغانية كابول

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن سيطرة حركة طالبان على قندهار لا يعني أن بإمكانها السيطرة على العاصمة الأفغانية.

 

وقال كابولوف لوكالة “سبوتنيك" الروسية، رداً على سؤال ما إذا كان الاستيلاء على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، يعني أن الطريق مفتوح أمام طالبان للاستيلاء على العاصمة الأفغانية: "الاستيلاء على قندهار لا يمهد إلى أي شيء".

 

وأضاف كابولوف: "محادثات السلام في أفغانستان "ستتم بطريقة أو بأخرى"، لأن "طالبان ليست قادرة ولم تستول على كابول بعد".

هذا وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" المتشددة، التي أعلنت سيطرتها على عواصم عدد من الولايات ومناطق ريفية وحدودية شاسعة.

 

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.

وكان مبعوثون وممثلون من الصين وأوزبكستان والولايات المتحدة وباكستان والمملكة المتحدة ودولة قطر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اجتمعوا بالعاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي، لتقييم وضع المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

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