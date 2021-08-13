أمريكا .. بيان شديد اللهجة من الجمهوريين لـ بايدن بسبب أفغانستان

انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل اليوم الجمعة الرئيس جو بايدن بسبب سياسته "المتهورة" تجاه أفغانستان، في وقت تعمل الولايات المتحدة على إجلاء موظفي سفارتها في مواجهة تقدم طالبان.

وقال ماكونيل في بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسية إن "أفغانستان تتجه نحو كارثة هائلة ومتوقعة ويمكن تفاديها. والمحاولات السريالية للإدارة، للدفاع عن سياسات الرئيس بايدن الخطيرة، هي صراحة مهينة".

واعتبر أن "إدارة بايدن هبطت بالمسؤولين الأمريكيين إلى درجة مناشدة المتطرفين لتجنب سفارتنا بينما يستعدون للسيطرة على كابول العاصمة".

وأضاف أن "قرارات الرئيس بايدن تدفعنا نحو نتيجة أسوأ حتى من السقوط المهين لسايغون عام 1975 في نهاية حرب فيتنام".

وأعلنت واشنطن الخميس إرسال آلاف الجنود إلى كابول لتأمين إجلاء رعاياها ودبلوماسييها، في مواجهة التقدم السريع لحركة طالبان التي اقتربت من العاصمة الأفغانية وسيطرت على مدينتي قندهار وهرات، ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أنه "من أجل تنفيذ عملية إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين وتأمينها، سينشر البنتاغون ثلاثة آلاف جندي في المطار الدولي بالعاصمة الأفغانية. وسيتم إرسال ألف آخرين إلى قطر من أجل الدعم الفني واللوجستي، بينما سينشر 3500 إلى 4000 بشكل مسبق في الكويت للتعامل مع أي تدهور محتمل للوضع".

وقال ماكونيل إن هذه التصريحات الأمريكية الأخيرة "تبدو كأنها استعدادات لسقوط كابول العاصمة"، داعيًا بايدن إلى "الالتزام الفوري بتقديم مزيد من الدعم للقوات الأفغانية، بدءا بدعم جوي" ما بعد 31 أغسطس، التاريخ المحدد لإنهاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وحذر من أنه "بدون ذلك، قد تحيي القاعدة وطالبان الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، عبر حرق سفارتنا في كابول العاصمة".

ويعرف ماكونيل الرئيس الأمريكي منذ عقود، واستطاع الاثنان التعاون من الناحية السياسية في مناسبات عدة، لكن هذه المرة، لم يوفر الجمهوري المؤثر أي انتقاد بحق بايدن.

وقال ماكونيل إن استراتيجية بايدن الذي وصل إلى السلطة في يناير الماضي "حوّلت وضعا غير كامل ولكن مستقر، إلى إحراج كبير وإلى حالة طوارئ عالمية في غضون أسابيع قليلة".