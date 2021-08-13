عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. بيان شديد اللهجة من الجمهوريين لـ بايدن بسبب أفغانستان

بايدن
بايدن

انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل اليوم الجمعة الرئيس جو بايدن بسبب سياسته "المتهورة" تجاه أفغانستان، في وقت تعمل الولايات المتحدة على إجلاء موظفي سفارتها في مواجهة تقدم طالبان.

وقال ماكونيل في بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسية إن "أفغانستان تتجه نحو كارثة هائلة ومتوقعة ويمكن تفاديها. والمحاولات السريالية للإدارة، للدفاع عن سياسات الرئيس بايدن الخطيرة، هي صراحة مهينة".

واعتبر أن "إدارة بايدن هبطت بالمسؤولين الأمريكيين إلى درجة مناشدة المتطرفين لتجنب سفارتنا بينما يستعدون للسيطرة على كابول العاصمة".

وأضاف أن "قرارات الرئيس بايدن تدفعنا نحو نتيجة أسوأ حتى من السقوط المهين لسايغون عام 1975 في نهاية حرب فيتنام".

وأعلنت واشنطن الخميس إرسال آلاف الجنود إلى كابول لتأمين إجلاء رعاياها ودبلوماسييها، في مواجهة التقدم السريع لحركة طالبان التي اقتربت من العاصمة الأفغانية وسيطرت على مدينتي قندهار وهرات، ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان.

الولايات المتحدة تدعو رعاياها لمغادرة أفغانستان فورا

قرار عاجل من الولايات المتحدة بشأن أفغانستان

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أنه "من أجل تنفيذ عملية إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين وتأمينها، سينشر البنتاغون ثلاثة آلاف جندي في المطار الدولي بالعاصمة الأفغانية. وسيتم إرسال ألف آخرين إلى قطر من أجل الدعم الفني واللوجستي، بينما سينشر 3500 إلى 4000 بشكل مسبق في الكويت للتعامل مع أي تدهور محتمل للوضع".

وقال ماكونيل إن هذه التصريحات الأمريكية الأخيرة "تبدو كأنها استعدادات لسقوط كابول العاصمة"، داعيًا بايدن إلى "الالتزام الفوري بتقديم مزيد من الدعم للقوات الأفغانية، بدءا بدعم جوي" ما بعد 31 أغسطس، التاريخ المحدد لإنهاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وحذر من أنه "بدون ذلك، قد تحيي القاعدة وطالبان الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، عبر حرق سفارتنا في كابول العاصمة".

ويعرف ماكونيل الرئيس الأمريكي منذ عقود، واستطاع الاثنان التعاون من الناحية السياسية في مناسبات عدة، لكن هذه المرة، لم يوفر الجمهوري المؤثر أي انتقاد بحق بايدن.

وقال ماكونيل إن استراتيجية بايدن الذي وصل إلى السلطة في يناير الماضي "حوّلت وضعا غير كامل ولكن مستقر، إلى إحراج كبير وإلى حالة طوارئ عالمية في غضون أسابيع قليلة".

أمريكا أفغانستان بايدن طالبان كابول الجمهوريين ميتش ماكونيل ماكونيل

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من البنتاجون وخارجية أمريكا بشأن أفغانستان

أفغانستان آيلة للسقوط .. طالبان تعلن سيطرتها على قندهار

سي إن إن: "طالبان" تسيطر على مدينة هرات ثالث أكبر مدن أفغانستان

بريطانيا تعلن إرسال 600 جندي إلى أفغانستان .. تفاصيل

ترشيحاتنا

العراق .. مقتل جندي تركي بالشمال في هجوم بالهاون

نائب رئيس الزمالك يكشف موقف انتخابات النادي وحقيقة خصم نقاط من الفريق

أمريكا .. بيان شديد اللهجة من الجمهوريين لـ بايدن بسبب أفغانستان

نائب محافظ القاهرة: إزالة 87 عقارا ونقل ٢٢٣ اسرة من عزبة أبو قرن لمساكن مجهزة..صور

قتلها بغيرته .. رجل يقتل زوجته أمام طفلها بسبب الشك

دعاء لأبي المتوفى .. يغفر الله له ويضيء قبره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

السلطات الليبية تلقي القبض على قاتل 16 مصريا عام 2016 .. فيديو

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

فيديو

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ