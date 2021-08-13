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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هازارد يتصدر تويتر عقب خبر اعتناقه للإسلام.. ومغردون: يارب يكون صح

اللاعب هازارد
اللاعب هازارد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعلان البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد إسلامه، وذلك بعد تغيير خانة الديانة في صفحة اللاعب على ويكيبيديا إلى الإسلام.
 

وحسب تداول البعض أن الخبر منسوب لـ "BBC" البريطانية والتي لم تنشر أي خبر يتعلق بهذا الأمر.


وتعد هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة حيث لم يعلن اللاعب، لكن هناك سابقه تعود لعام 2015، هي من أثارت تلك الشائعات.

 

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #هازارد، عقب علمهم بخبر اسلامه، وتصدر أسم اللاعب هازارد قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالاتي:

 

 

وكشف ميجيل بلنسيا الإعلامي بقناة نادي ريال مدريد الإسباني، حقيقة اعتناق البلجيكي إيدين هازارد نجم الملكي، الدين الإسلامي.

 

وقال ميجيل بلنسيا في تصريخ خاص لـ “ صدى البلد”: اعتناق هازارد الدين الإسلامي “ شائعة”، أنا متأكد من ذلك".

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن إعلان البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد إسلامه وذلك بعد تغيير خانة الديانة في صفحة اللاعب على ويكيبيديا إلى الإسلام.

 

البعض تداول خبر منسوب لشبكة "BBC" البريطانية، يؤكد اعتناق إيدين هازارد الإسلام، لكن الحقيقة أن الشبكة البريطانية، لم تنشر أي خبر يتعلق بهذا الأمر.

البلجيكي إيدين هازارد إيدين هازارد فريق ريال مدريد ريال مدريد الإسلام

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