هازارد يتصدر تويتر عقب خبر اعتناقه للإسلام.. ومغردون: يارب يكون صح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعلان البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد إسلامه، وذلك بعد تغيير خانة الديانة في صفحة اللاعب على ويكيبيديا إلى الإسلام.



وحسب تداول البعض أن الخبر منسوب لـ "BBC" البريطانية والتي لم تنشر أي خبر يتعلق بهذا الأمر.



وتعد هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة حيث لم يعلن اللاعب، لكن هناك سابقه تعود لعام 2015، هي من أثارت تلك الشائعات.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #هازارد، عقب علمهم بخبر اسلامه، وتصدر أسم اللاعب هازارد قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالاتي:

سنري هازارد مع اول هدف له بعد الاسلام يسجد شكرا لله pic.twitter.com/o8c7YHwjJC — ahmed mohsen (@ahmed_1335) August 13, 2021

الحمد لله الله يثبته #هازارد_يعتنق_الاسلام — وطن (@aziz10138719) August 13, 2021

المهم أن خبر هازارد مفرحني اوي بجد 💖💖💖💖 — NoOOoGGaa 🇵🇸 (@NaglaaSoliman19) August 13, 2021

وكشف ميجيل بلنسيا الإعلامي بقناة نادي ريال مدريد الإسباني، حقيقة اعتناق البلجيكي إيدين هازارد نجم الملكي، الدين الإسلامي.

وقال ميجيل بلنسيا في تصريخ خاص لـ “ صدى البلد”: اعتناق هازارد الدين الإسلامي “ شائعة”، أنا متأكد من ذلك".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن إعلان البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد إسلامه وذلك بعد تغيير خانة الديانة في صفحة اللاعب على ويكيبيديا إلى الإسلام.

البعض تداول خبر منسوب لشبكة "BBC" البريطانية، يؤكد اعتناق إيدين هازارد الإسلام، لكن الحقيقة أن الشبكة البريطانية، لم تنشر أي خبر يتعلق بهذا الأمر.