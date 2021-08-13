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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يمنح بن شرقي راحة من مران المستبعدين

كارتيرون وأشرف بن
كارتيرون وأشرف بن شرقي

حصل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  على راحة من مران المستبعدين من لقاء الإسماعيلي والذي أقيم اليوم الجمعة على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعب قسطا من الراحة استعدادا للمباريات المقبلة.

ويغيب أشرف بن شرقي عن الزمالك أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في لقاء الاتحاد السكندري الأخير.

ووصلت ظهر اليوم حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة في الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وأدى الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة، ومن المقرر أن يتناول الفريق وجبة الغداء وبعدها سيحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل خوض المران الختامي لمواجهة الإسماعيلي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس.

 وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إسلام جابر – أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

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