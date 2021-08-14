قطع التيار الكهربائي عن قريتن بكفر شكر فى القليوبية .. اليوم

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع التيار الكهربائي اليوم السبت لمدة 3 ساعات عن قرى كفر كردى والشقر بمركز ومدينة كفر شكر.

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وقالت شركة الكهرباء ان القطع سوف يكون من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا وذلك لإجراء بعض الأعمال الهامة التى من شأنها رفع كفاءة الإنارة لخدمة المواطنين.



من ناحية أخرى أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية انقطاع المياه عن مناطق "منطي وأرض الحافي" وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت ولمدة 5 ساعات.



وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه بشارع أحمد عرابي والشوارع الجانبية.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



كما أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائرى.



وبدأ محافظ القليوبية ، الجولة بتفقد طريق المدرسة اليابانية بمركز بنها، حيث وجه المحافظ برصف الطريق تمهيدا لافتتاح المدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ما تم الانتهاء منها وتسليمها ، حيث تم عمل مقايسة للطريق بإجمالي أطوال 3 كيلو وتم تكليف مديرية الطرق بالبدء في الرصف خلال أيام.

كما تابع محافظ القليوبية ، جولته بتفقد محيط قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها بدهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر.



واستكمل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بشارع المرجوشي وشارع 25 بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك باستخدام معدات حي شرق وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول حيث تم رفع أطنان من القمامة بشوارع الحي ومن المحطة الوسيطة وجاري رفع باقي التراكمات ، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات و سرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات.



واختتم الهجان جولته بمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.