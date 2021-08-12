عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية: 10 مراكز لتطعيم الراغبين في السفر بمصل كورونا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية

أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية عن البدء في تطعيم المسافرين للخارج بدءا من اليوم الخميس وذلك داخل ١٠ مراكز مخصصة لذلك تضم جميع مراكز ومدن المحافظة وهم المركز الطبي ببنها ومركز طبي خانكة أول، ومركز طبي الخصوص، ومركز طبي الشباب بالعبور،و مركز طبي أول بالقناطر ومركز طبي بهتيم ٢ بالإدارة الصحية بشبرا شرق، ومركز طبي شبين القناطر، ومركز طبي قليوب المحطة، ومركز طبي طوخ ومركز طبي كفر شكر.

 

أقرأ أيضا:
تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات في القليوبية
 

وأشار وكيل صحة القليوبية إلى التزام المواطنين بمكان تلقي التطعيم الموضح بالرسالة الخاصة على جهاز المحمول بميعاد، ومكان التطعيم المحدد له، وفي حال طلب استخراج الشهادة المؤمنة يتم إحضار جواز سفر ساري وايصال رسوم الشهادة.


وأكد وكيل وزارة صحة القليوبية إنه يتوافر حاليا بمديرية الصحة بالقليوبية ومراكز التطعيم الخاص بالتطعيمات لفيروس كورونا بها والبالغ عددها ٢٤ مركز نحو ٦٣ الف جرعة تطعيم تضم خمسة أنواع متعددة من التطعيمات وهي "سينوفارم وسينوفاك وسبوتنك الروسي واسترازينيكا وجونسون اند جونسون " وسيتم توزيعها على المراكز لتطعيم المسافرين والمواطنين وأيضا الذين، سيتم إعطائهم الجرعة الثانية.


وأوضح وكيل وزارة القليوبية بأستمرار الجهود المكثفة للفرق المتحركة لوصول التطعيمات لأكبر قدر من المواطنين وذلك بكافة التجمعات والهيئات الحكومية والخدمية للحد من أي انتشار لفيروس كورونا، ومنع التكدس في مراكز التطعيم وتحديد عدد من المواطنين لا يتعدي ١٥٠ فرد صباحا و١٥٠ فرد مساء بكل مركز تطعيم بإجمالي ٣٠٠ جرعة كل يوم في كل مركز تطعيم ومنع أي زحام للمواطنين وتسهيلا عليهم بمراكز تلقى اللقاح.


من جانبه تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،  الحملات التى تقوم بها المحافظة لازالة الاشغالات والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للطرق العامة.


وقال محافظ القليوبية، إنه وجه بعمل أكمنة ليلا ونهارا على الطريق الدائري لضبط السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 12 سيارة كانت تقوم بإلقاء تلك المخلفات ، وتم سحب الرخص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية،  بالإضافة إلى ضبط 3 سيارات تقوم بإلقاء المخلفات على الطريق الحر ، والتي تم ضبطها بالتنسيق مع قيادة الطريق الحر وعرض المخالفين على النيابة العسكرية.


وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع مديرية الأمن ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحزم على المخالفين.

القليوبية وزارة الصحة فيروس كورونا وكيل صحة القليوبية تطعيمات مراكز تلقي اللقاح تطعيم المسافرين للخارج اخبار القليوبية اخبارمحافظة القليوبية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

القليوبية في 24 ساعة| الهجان يعتمد النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام لـ 230 درجة.. ضبط 15 سيارة تلقي المخلفات على الطريق الدائري والحر.. ضبط 17 تاجر مخدرات بحملة أمنية

ضبط 15 سيارة تلقي المخلفات على الطريق الدائري والحر فى القليوبية

إحالة مسئولين بمركز لقاح كورونا والإدارة الصحية بالقناطر في القليوبية للتحقيق

ترشيحاتنا

أمين اتحاد عمال مصر: الدولة اهتمت بالعمالة غير المنتظمة خاصة مع ظهور كورونا

هيئة الدواء المصرية: انطلاق برنامج ممارسات التصنيع الجيد لخريجي وطلبة الصيدلة

الكاميرات والتحريات.. جثة شاب تثير الجدل وسط شوارع الجيزة

الـ 46 عالميا.. منتخب مصر يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا

سلخانة تعذيب على يد زوج.. حلق شعر زوجته بـ المطوة وأجبر أبنائه على التسول

من أراد أن تستجاب دعوته فعليه بهذا العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رعب في برج الجمالية.. ما السر وراء وضع سور على برج الاتصالات؟

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

وفاة طه عثمان لاعب وادي دجلة السابق في حادث أليم

يصغرها بـ 15 عاما.. موعد زواج نجوى كرم

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

حكاية فرح تحول الى مأتم.. وإصابات برش خرطوش في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

عمرو دياب يرقص فى حفل زفاف نيللى كريم.. فيديو

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ