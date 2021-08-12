صحة القليوبية: 10 مراكز لتطعيم الراغبين في السفر بمصل كورونا

أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية عن البدء في تطعيم المسافرين للخارج بدءا من اليوم الخميس وذلك داخل ١٠ مراكز مخصصة لذلك تضم جميع مراكز ومدن المحافظة وهم المركز الطبي ببنها ومركز طبي خانكة أول، ومركز طبي الخصوص، ومركز طبي الشباب بالعبور،و مركز طبي أول بالقناطر ومركز طبي بهتيم ٢ بالإدارة الصحية بشبرا شرق، ومركز طبي شبين القناطر، ومركز طبي قليوب المحطة، ومركز طبي طوخ ومركز طبي كفر شكر.

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تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات في القليوبية



وأشار وكيل صحة القليوبية إلى التزام المواطنين بمكان تلقي التطعيم الموضح بالرسالة الخاصة على جهاز المحمول بميعاد، ومكان التطعيم المحدد له، وفي حال طلب استخراج الشهادة المؤمنة يتم إحضار جواز سفر ساري وايصال رسوم الشهادة.



وأكد وكيل وزارة صحة القليوبية إنه يتوافر حاليا بمديرية الصحة بالقليوبية ومراكز التطعيم الخاص بالتطعيمات لفيروس كورونا بها والبالغ عددها ٢٤ مركز نحو ٦٣ الف جرعة تطعيم تضم خمسة أنواع متعددة من التطعيمات وهي "سينوفارم وسينوفاك وسبوتنك الروسي واسترازينيكا وجونسون اند جونسون " وسيتم توزيعها على المراكز لتطعيم المسافرين والمواطنين وأيضا الذين، سيتم إعطائهم الجرعة الثانية.



وأوضح وكيل وزارة القليوبية بأستمرار الجهود المكثفة للفرق المتحركة لوصول التطعيمات لأكبر قدر من المواطنين وذلك بكافة التجمعات والهيئات الحكومية والخدمية للحد من أي انتشار لفيروس كورونا، ومنع التكدس في مراكز التطعيم وتحديد عدد من المواطنين لا يتعدي ١٥٠ فرد صباحا و١٥٠ فرد مساء بكل مركز تطعيم بإجمالي ٣٠٠ جرعة كل يوم في كل مركز تطعيم ومنع أي زحام للمواطنين وتسهيلا عليهم بمراكز تلقى اللقاح.



من جانبه تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملات التى تقوم بها المحافظة لازالة الاشغالات والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للطرق العامة.



وقال محافظ القليوبية، إنه وجه بعمل أكمنة ليلا ونهارا على الطريق الدائري لضبط السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 12 سيارة كانت تقوم بإلقاء تلك المخلفات ، وتم سحب الرخص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى ضبط 3 سيارات تقوم بإلقاء المخلفات على الطريق الحر ، والتي تم ضبطها بالتنسيق مع قيادة الطريق الحر وعرض المخالفين على النيابة العسكرية.



وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع مديرية الأمن ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحزم على المخالفين.