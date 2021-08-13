اليوم العالمي لـ عسر اليد .. مشاهير استخدموا الذراع اليسرى

يوافق اليوم 13 اغسطس، اليوم العالمي لـ عسر اليد ، وتم تحديد هذا اليوم لزيادة الوعي بتميز وإنجازات العُسر كما يبرز أيضا العقبات والتحديات التي يواجهها العُسر في حياتهم اليومية دون أن يلاحظها البقية.

واحتفل دين آر كامبل، مؤسس المنظمة الدولية للعسر، لأول مرة بهذا اليوم في عام 1976، للمساعدة في زيادة الوعي بمزايا وعيوب استخدام اليد اليسرى.

وبعد ذلك، استمرت الاحتفالات السنوية بيوم العُسر العالمي، وأُعلن عن الاحتفال الرسمي بهذا اليوم من قبل نادي "يوم العُسر" في 13 أغسطس عام 1997. الذين يمثلون نسبة 10% فقط من سكان العالم.

وأشار بحث بريطاني جديد إلى أن الاختلافات الجينية بين مستخدمي اليد اليسرى واليمنى، أثبتت أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى لديهم مهارات لفظية أفضل، وفقا لما أعلنه باحثون بجامعة «أكسفورد».

ويرتبط الجانب الأيسر من الدماغ بالمهام المنطقية واللغة، بينما يؤدي الجانب الأيمن حسابات أكثر إبداعًا أو مجردة، وكل وظيفة، سلوك، إدراك، حالة مزاجية، إحساس جسدي، يتطلب مناطق متعددة من الدماغ للعمل كشبكة، بحسب بول ماتيس، أخصائي علم النفس العصبي في معهد نورثويل هيلث لطب الأعصاب وجراحة الأعصاب في مانهاست.

معاناة الأعسر

كان يُنظر إلى استخدام اليد اليسرى بشكل سلبي من قبل الأجيال السابقة، التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى. وفي السنوات اللاحقة، اضطر بعض الأطفال لاستخدام اليد اليمنى في كتابة الوظائف المدرسية، بضغط شديد من الآباء والمعلمين.

وتظهر الأبحاث أيضا أن الأفراد الذين يستخدمون اليد اليسرى، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لبعض الحالات المرضية. وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها جامعة Yale في عام 2013، أن 40% من المصابين بالفصام يستخدمون يدهم اليسرى، في حين أن 11% من أولئك الذين شُخصت حالاتهم باضطرابات مزاجية، مثل الاكتئاب، استخدموا يدهم اليسرى في أعمالهم اليومية.

وعلى الرغم من قلتهم، شهد العالم العديد من الشخصيات المؤثرة التي استخدمت اليد اليسرى حياتها، ومن بينهم أكبر رجال الأعمال، ورؤساء دول سابقين. والفنانيين ابرزهم :

اثنين من أغنى رجال العالم، وهم الأميركيان بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، ومارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيسبوك

ومن السياسيين جاء أبرزهم الرئسا الأمريكيين باراك اوباما، وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش وهاري ترومان ، وكذلك الزعيم البريطاني السابق وينستون تشيرشتل، ومثله حفيد ملكة بريطانيا، الأمير وليام.

ومن المشاهير المذيعة العالمية اوبرا وينفري، ورجل الأعمال نيكولا تيسلا، وليوناردو دافنشي، ونيل ارمسترونج، والفرنسي نابليون بونابارت ، ويوليوس قيصر، والممثل روبرت دي نيرو ومورجان فريمان وجينفر لورينس وجيم كاري وسكارلت جوهانسن وسارة جيسيكا باركر وجوليا روبرتس ونيكول كيدمان، والفنان الاسطورة موزارت وستينج وجاستن بيبر وايمنيم وليدي جاجا وريكي مارتين وبراد بيت وانجيلينا ولي وتوم كروز.

ومن الرياضيين على رأسهم الأسطورة الكروية الأرجنتيني دييجو أرماندو مرادونا، والأسطورة البرازيلي بيلي وبيبي روث وأسطورة التنس رافاييل نادال.