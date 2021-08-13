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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دياب يعلق على دعوة عون لانعقاد الحكومة اللبنانية: خرق للدستور

عون ودياب
عون ودياب

أعرب  رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، عن رفضه دعوة الرئيس ميشال عون، لعقد جلسة للحكومة؛ لمناقشة أزمة الوقود في البلاد.

 

وشدد دياب- بحسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء- على رفضه خرق الدستور، مؤكدا أنه لن يدعو مجلس الوزراء للاجتماع.

 

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيانه: “بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع”.

 

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تصريحات مهمة من الرئيس ميشال عون بشأن حاكم مصرف لبنان

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الرئاسة اللبنانية: عون بخير ويواصل عمله المعتاد بقصر بعبدا

 

وفي وقت سابق، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى، لمعالجة أزمة المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها.

 

وقالت الرئاسة في تغريدة على “تويتر” يوم الجمعة: “الرئيس عون دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة إستثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها”.

 

وأضافت أن الرئيس دعا للاجتماع استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.

لبنان الحكومة اللبنانية حسان دياب ميشال عون حاكم مصرف لبنان

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