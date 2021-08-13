الجمهورية الجديدة.. البنية التحتية الشاملة تتصدر إنجازات الرئيس السيسي

شهدت السنوات السبع الماضية اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبنية التحتية الشاملة للدولة، تحت شعار الجمهورية الجديدة إنجازات فى كل المجالات.

وعلى رأس تلك المجالات البنية التحتية التى تمس حياة المواطنين بشكل يومي منها مترو الأنفاق، والذى يتم فيها تنفيذ الخط الثالث منه بتكلفة من 940 مليون يورو - 9.527 مليار جنيه منذ فبراير 2020 بطول 17.7 كيلومتر بعدد 15 محطة، و11.5 كيلو متر طول المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى بعدد 10 محطات، و56.5 كيلومتر طول مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بعدد 22 محطة، و42 كيلومتر طول مونوريل مدينة 6 أكتوبر بعدد 12 محطة، و103 كيلومتر طول مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بـ19 محطة، و660 كيلومتر طول القطار الكهربائي السريع ( السخنة - العاصمة الإدارية - برج العرب - العلمين - مطروح) بـ20 محطة.

وفى مجال المطارات تم تنفيذ مطار البردويل الدولي الذى افتتح فى أكتوبر 2020 بتكلفة 860 مليون جنيه، و2.31 مليار جنيه تكلفة إنشاء مطار برنيس الدولى بمحافظة البحر الأحمر، و4000 متر مربه مساحة مبني الركاب فى مطار العاصمة الإدارية الجديدة بسعة 300 راكب/ساعة، و4000 متر مربه مساحة مبني الركاب فى مطار سفنكس الدولي.