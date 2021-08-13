اختراع مادة الإستانلس ستيل.. ووفاة سمير الإسكندراني.. أحداث بارزة سطرها التاريخ في مثل هذا اليوم

شهد العالم في مثل هذا اليوم 13 اغسطس، منذ اكثر من قرن ، وتحديدا عام 1913، إختراع مادة "ستانليس ستيل" على يد المخترع الإنجليزي هاري بريلي.

كما خيم الحزن على الوسط الفني داخل الوطن العربي في هذا اليوم من العام الماضي 2020 بعد أن رحل عن عالمنا الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

ويستعرض موقع صدى البلد بعض الأحداث الهامة من ذاكرة التاريخ لهذا اليوم، والتي جاء أبرزها:



1951 - المملكة المتحدة توقع اتفاقية جديدة تضمن حصولها على امتيازات إضافية في قطاع البترول العراقي.

1960 - أفريقيا الوسطى تعلن استقلالها عن فرنسا.

1961 - إغلاق الحدود بين الألمانيتين وبدء بناء جدار برلين.

1964 - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية يوافق على اتفاقية السوق العربية المشتركة.

1992 - وزير الخارجية اللبناني فارس بويز يتعرض لمحاولة اغتيال في شمال لبنان.

2004 - بدء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها اليونان.

2015 - الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر يعلن عن إصابته بمرض السرطان.

2015 - عالم آثار أمريكي يقول باحتمال العُثور على قبر نفرتيتي الذي حيَّر مكانه العُلماء طيلة سنوات، وأنهُ يقع في حُجرة سريَّة خلف قبر توت عنخ آمون.



كما شهد العالم ميلاد بعض الشخصيات التي ترك لنا بصمة مميزة خلال فترة حياتها ليخلدها التاريخ بحروف بارزة حتى يومنا هذا، كان من أبرزهم:



1899 - ألفريد هتشكوك، مخرج سينمائي إنجليزي.

1926 - فيدل كاسترو، رئيس كوبي.

مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسي.

1872 - ريشارد فيلشتيتر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1915.

1975 - جيمس كربينالو، ممثل أمريكي.

1913 - المطران مكاريوس، رئيس وكبير أساقفة الكنيسة القبرصية الأرثوذكسية وأول رئيس لقبرص.

1918 - فردريك سانغر، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1958 وعام 1980.

1910 - الفنان المصري محمد عبدالمطلب.

1946 -الممثل المصري أحمد ماهر.