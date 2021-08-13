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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. حداد عام في الجزائر واستمرار اشتعال الحرائق.. محافظة الإسكندرية تتخذ إجراء عاجلا ضد تعديات حمو بيكا.. ونيران زخات شهب البرشاويات تنير سماء مصر

حدث ليلاً
حدث ليلاً

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار المهمة التي نشرت خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

نيران زخات شهب البرشاويات تنير سماء مصر.. 80 شهابا في الساعة

تشهد سماء مصر فجر اليوم الجمعة الموافق 13 أغسطس، زخات شهب البرشاويات وهى تعد  واحدة من أجمل الظواهر الفلكية حيث تواصف بالأفضل لهذا العام ومن الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

إزالة تعديات حمو بيكا أمام منزله بالإسكندرية بعد شكاوى الجيران .. صور

أزالت أجهزة حي العجمي في الإسكندرية، أمس الخميس، حواجز مرورية مخالفة وضعها مؤدي المهرجانات حمو بيكا أمام منزله الخاص الكائن بنطاق الحي، بعد ورود شكاوى من الجيران من لتضررهم من الحواجز.

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. توضيح عاجل من وزير التعليم بشأن درجات الرأفة

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، مازال وزير التربية والتعليم يحاول حسم الجدل المثار بشأنها لوقف الشائعات المتزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وتقليل توتر الطلاب المنتظرين اعلان النتيجة بفارغ الصبر.

حداد عام في الجزائر واستمرار اشتعال الحرائق .. مجدي علام يوضح الأسباب .. فيديو

قال مجدى علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن مصر لا يوجد بها مسطحات غابات مثل الجزائر والمغرب لأن الجزء الجبلي لهم ملئ بالغابات التي توجد في أوروبا، لافتاً أن هذه المنطقة يطلق عليها قاحلة أو شبه قاحلة وهى عبارة عن صحراء ولا تحدث بها غابات الحرائق مثل الجزائر.

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