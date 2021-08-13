حداد عام في الجزائر واستمرار اشتعال الحرائق .. مجدي علام يوضح الأسباب .. فيديو

قال مجدى علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن مصر لا يوجد بها مسطحات غابات مثل الجزائر والمغرب لأن الجزء الجبلي لهم ملئ بالغابات التي توجد في أوروبا، لافتاً أن هذه المنطقة يطلق عليها قاحلة أو شبه قاحلة وهى عبارة عن صحراء ولا تحدث بها غابات الحرائق مثل الجزائر.

تابع مجدى علام ، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "مساء دي إم سي ، أن غابات الحرائق التي تحدث في تركيا ودول البحر المتوسط مناطق مطيرة وبها غابات ويوجد تحت الأشجار بعض الأوراق الجافة وإذا توجد تحتها ورقة رطبة تنتج غاز الميثان الذى يتفاعل مع الأكسجين يتفاعل ويشعل كل الأشجار، معقباً أن غالبا ما يحدث ذلك في كاليفورنيا وكندا وتركيا وإيطاليا.

أكد مجدى علام ، إن مصر من الأراضي التي لا خوف عليها من الانقلاب المناخي ولكن الحرارة الشديدة ستؤثر على مياه البحر الأحمر والبحر المتوسط وتأثر غياب كائنات بحرية ، مضيفاً أن قنديل البحر إذا زاد يؤثر على الناس وإذا السلحفاة الذى تتغذى عليه لم تأكله سيتكاثر ويقوم بلدغ المواطنين، لافتاً أن التنوع البيولوجي يشكل توازن بين الكائنات.