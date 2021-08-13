عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حداد عام في الجزائر واستمرار اشتعال الحرائق .. مجدي علام يوضح الأسباب .. فيديو

حرائق الجزائر
حرائق الجزائر

قال مجدى علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن مصر لا يوجد بها مسطحات غابات مثل الجزائر والمغرب لأن الجزء الجبلي لهم ملئ بالغابات التي توجد في أوروبا، لافتاً أن هذه المنطقة يطلق عليها قاحلة أو شبه قاحلة وهى عبارة عن صحراء ولا تحدث بها غابات الحرائق مثل الجزائر.

تابع مجدى علام ، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "مساء دي إم سي ، أن غابات الحرائق التي تحدث في تركيا ودول البحر المتوسط مناطق مطيرة وبها غابات ويوجد تحت الأشجار بعض الأوراق الجافة وإذا توجد تحتها ورقة رطبة تنتج غاز الميثان الذى يتفاعل مع الأكسجين يتفاعل ويشعل كل الأشجار، معقباً أن غالبا ما يحدث ذلك في كاليفورنيا وكندا وتركيا وإيطاليا.

 

أكد مجدى علام ، إن مصر من الأراضي التي لا خوف عليها من الانقلاب المناخي ولكن الحرارة الشديدة ستؤثر على مياه البحر الأحمر والبحر المتوسط وتأثر غياب كائنات بحرية ، مضيفاً أن قنديل البحر إذا زاد يؤثر على الناس وإذا السلحفاة الذى تتغذى عليه لم تأكله سيتكاثر ويقوم بلدغ المواطنين، لافتاً أن التنوع البيولوجي يشكل توازن بين الكائنات.

مجدى علام مستشار برنامج المناخ العالمي الجزائر الحرائق اوروبا

ترشيحاتنا

بريطانيا .. بيان عاجل من الشرطة حول إطلاق نار في بليموث

القاتل عمره عامان .. وفاة رجل على يد ابنه الأصغر

أجمل دعاء للميت ليلة الجمعة.. يغفر له ويجعله ينعم فى قبره

السعودية .. قصف حوثي يستهدف خميس مشيط

إزالة تعديات حمو بيكا أمام منزله بالإسكندرية بعد شكاوي الجيران .. صور

تونس .. قيس سعيد يتوعد الفاسدين بسبب الحرائق وملف المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

السلطات الليبية تلقي القبض على قاتل 16 مصريا عام 2016 .. فيديو

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

إزالة تعديات حمو بيكا أمام منزله بالإسكندرية بعد شكاوي الجيران .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

فيديو

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ