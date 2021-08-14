عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 14 - 8 - 2021

صدى البلد

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم السبت 14-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

أسعار العملات العربية والأجنبية

العملة                    شراء            بيع
دولار أمريكى      15.6373     15.7659
يورو                 18.3128     18.4697
جنيــه إسترليـنى   21.6201    21.8042
دولار كنـدى       12.4799     12.5865
كرون دانمركى   2.4628        2.4835
كرون نرويجى    1.7517       1.7667
كرون ســويدى    1.7900       1.8054
فرنك سويسرى   16.9308    17.0774
100 ين يابانى    14.1246    14.2420
ريـــال سعـــودى  4.1695      4.2040
دينــار كويتى     51.8770   52.4393
درهم اماراتى    4.2567        4.2928
دولار اســـترالى 11.4715   11.5690
دينــار البحــرين 41.4639   41.9026
ريـــال عمـــانى 40.6121    40.9514
ريـــال قطــــرى 4.2936      4.3295
دينـار اردنـى  22.0616     22.2587
يوان صينى       2.4111      2.4311

أسعار العملات العملات العربية العملات الاجنبية اسعار العملات العربية اسعار العملات الاجنبية

ترشيحاتنا

شاهد .. فتاة تكشف عن مظهرها الصادم بعد إزالة المكياج

أعراض طنين الأذن.. هل يمكن أن يجعلك طنين الأذن أصم؟

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي.. والقنوات الناقلة

ادعو لأمي بالشفاء.. مصطفى كامل يعلن تدهور حاله والدته بسبب فيروس كورونا

من ترك صلاة الفجر.. يحرم من 20 نعمة

بالقانون.. منح الجمعيات الأهلية 7 التزامات لـ حماية المستهلك| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

خبر صادم.. مصطفى خاطر ناعيا مدير مسرح مصر

حارس مرمى بيراميدز يتعرض لحادث سير مروع .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

مساحته 6 أقدام فقط.. أصغر منزل في بريطانيا.. شاهد

فيديو

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ