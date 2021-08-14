أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 14 - 8 - 2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم السبت 14-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
أسعار العملات العربية والأجنبية
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6373 15.7659
يورو 18.3128 18.4697
جنيــه إسترليـنى 21.6201 21.8042
دولار كنـدى 12.4799 12.5865
كرون دانمركى 2.4628 2.4835
كرون نرويجى 1.7517 1.7667
كرون ســويدى 1.7900 1.8054
فرنك سويسرى 16.9308 17.0774
100 ين يابانى 14.1246 14.2420
ريـــال سعـــودى 4.1695 4.2040
دينــار كويتى 51.8770 52.4393
درهم اماراتى 4.2567 4.2928
دولار اســـترالى 11.4715 11.5690
دينــار البحــرين 41.4639 41.9026
ريـــال عمـــانى 40.6121 40.9514
ريـــال قطــــرى 4.2936 4.3295
دينـار اردنـى 22.0616 22.2587
يوان صينى 2.4111 2.4311