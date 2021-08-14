أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 14 - 8 - 2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم السبت 14-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

أسعار العملات العربية والأجنبية

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6373 15.7659

يورو 18.3128 18.4697

جنيــه إسترليـنى 21.6201 21.8042

دولار كنـدى 12.4799 12.5865

كرون دانمركى 2.4628 2.4835

كرون نرويجى 1.7517 1.7667

كرون ســويدى 1.7900 1.8054

فرنك سويسرى 16.9308 17.0774

100 ين يابانى 14.1246 14.2420

ريـــال سعـــودى 4.1695 4.2040

دينــار كويتى 51.8770 52.4393

درهم اماراتى 4.2567 4.2928

دولار اســـترالى 11.4715 11.5690

دينــار البحــرين 41.4639 41.9026

ريـــال عمـــانى 40.6121 40.9514

ريـــال قطــــرى 4.2936 4.3295

دينـار اردنـى 22.0616 22.2587

يوان صينى 2.4111 2.4311