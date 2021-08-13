التموين: رصد 176 مخالفة لـ الأوكازيون الصيفي على مستوى الجمهورية

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك جهود للحفاظ على ضوابط الأوكازيون الصيفي.



وأضاف "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، : "الأوكازيون الصيفي بدأ منذ يوم 2 أغسطس لمدة شهر، والهدف الأساسي حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر وبأسعار مخفضة".



وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين،: "تم رصد 186 مخالفة عدم الحصول على تصريح أوكازيون من الجهات المختصة في محافظات الجمهورية"، مردفا: "هناك رقابة شديدة على الأسواق لمتابعة الالتزام بالأوكازيون الصيفي وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وعدم خداع المستهلك في السلع".

وأوضح أن عدد المحالات التجارية التي أعلنت مشاركتها في الأوكازيون وصلت لـ2437 محل، لافتًا إلى أن الوزارة لا تجبر أي محل حول المشاركة في الأوكازيون، ولكنها تراقب تطبيق التخفيضات المعلن عنها في الأوكازيون.



وزير التموين: 1704 محال تجارية مشاركة في الأوكازيون

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل إلى 1704 ‏محال تجارية.

وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إلى أنه تلقى تقريرا من ‏قطاع التجارة الداخلية حول عدد المحاضر التي حررت سواء (أوكازيون ‏وهمي أو عدم الالتزام بالأسعار المعلنة).

وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن عدد المحاضر التي ‏حررت للاوكازيون الوهمي وصلت إلى 43 محضرا، ومحضر واحد لعدم ‏الالتزام بالأسعار.

وأكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أنه وجه بتشديد الرقابة علي المحال المشاركة في الأوكازيون ‏للتأكد من جودة السلع المعروضة بالاوكازيون، وكذلك وضع السعر قبل ‏وبعد المشاركة في الاوكازيون.

وذكر أحمد كمال – معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، شملت ‏أيضاَ التوجيه للمديريات بالمحافظات بتسهيل كل الإجراءات للمحال عند ‏تقديمها طلب للمشاركة في الاوكازيون، مضيفا أن التقارير الواردة من ‏قطاع التجارة الداخلية تفيد بأن نسب التخفيضات هذا العام تبدأ من 10% ‏وتصل إلي الـ 50%،

وأكد أحمد كمال – معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن المديريات تقدم كل التسهيلات للمحال ‏التي تقدمت للمشاركة بالاوكازيون بناء علي توجيهات الدكتور ‏علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشار إلي أن الأيام ‏المقبلة سوف تشهد دخول عدد كبير من المحال التجارية للاستفادة من ‏الاوكازيون وبيع السلع الموجودة لديهم هذا الموسم، وشف كمال ان ‏محافظة القاهرة وصل عدد المشاركين من المحال التجارية بالاوكازيون ‏إلى 718 محالا وتأتي بعدها الجيزة بعدد 287 محلا تجاريا، ثم سوهاج ‏بعدد 45 محلا، والإسكندرية بعدد 39 محلا والغربية بعدد 39 محلا.‏