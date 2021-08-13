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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

محدود الدخل في قلب وعقل الرئيس السيسي .. مشروعات الإسكان شاهد عيان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لكافة فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

الدولة ودعم الفئات الأقل دخلا

تنتهج الدولة استراتيجية خاصة لدعم فئات الدخل المنخفض، التي تشتمل على دعم المواطن أو الوحدة السكنية لتمكن الحصول على سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع عن طريق التمويل العقاري أو تيسير إسكان الإيواء للفئات غير القادرة.

وتبنت الدولة أضخم مشروع إسكان في تاريخ مصر، وقامت برفع مُخصصات الدعم ‏للإسكان الاجتماعي لأعلى مستوى في تاريخها، ‏وذلك بعد استهداف الدولة لتحقيق برنامج مليون وحدة سكنية، بما يخفف أزمة الإسكان، ويخفض الأسعار، ويتيح لمحدودي الدخل الحصول على شقق سكنية في حدود إمكانياتهم، ومع سداد الأقساط على عشرون عامًا، وعليه فقد بدأت الدولة المصرية منذ 2014 في إطلاق مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء محافظات مصر.

وتتوالى الدولة إلى الآن طرح العديد والعديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية، وضمن التسهيلات التي قدمتها الدولة لامتلاك وحدات سكنية ففي عام 2016 تم تعديل فئات الدخل التي يمكنها التقدم على الوحدات في ضوء مراجعة نتائج بحث الدخل والإنفاق في يوليو من عام 2016 ومؤشرات التضخم، واقتصر التعامل على هذه الوحدات للمواطنين أصحاب الدخول التي لا تزيد على 3500 للأعزب دخلا شهرياً، و4750 جنيهاً كصافي دخل شهري للأسرة، وأن الشقق التي تم إنجازها في المشروع حتى الآن تم طرحها بمساحة 90 متراً.

وعليه فقد تم إنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي منذ 2019 وحتى 2021 ليصل إلى 11 مليون وحدة سكنية للشباب ومحدود الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات بمساحات تتراوح ما بين 75م - 90م.

الرئيس السيسي ودعم محدودي الدخل 

المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ قدومه للسلطة وجه بتنفيذ عدد من مشروعات الكبرى لدعم محدودي الدخل خاصة في قطاع الإسكان، لافتا أن «مشروع المليون وحدة سكنية يعد من أهم المشروعات التي حرصت الدولة على تنفيذها كـ دعم مباشر وقوي للمواطن محدود الدخل».

ولفت منصور في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن «الحصول على شقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي كان قبل 2016 يجري بنظام "وهمي" يسمى القرعة ولكن حاليا لا يوجد ما يسمى القرعة فقد تم الغاءها نهائيا، وقرر الرئيس السيسي أن يحصل كل مواطن على وحدة سكنية حال استيفاء الشروط المطلوبة.

كيف دعم الرئيس السيسي محدودي الدخل بـ مشروعات الإسكان الاجتماعي"تقرير"

وأكد منصور، أن «مشروع المليون وحدة سكنية كبير ومحترم "على حد وصفه" ويوفر الحصول على الوحدة بالتقسيط وهذا أمر جيد للغاية لمن لا تتوفر لديهم الأموال لشراء شقة بعيدا عن مشروعات الدولة أو مظلتها».

وأكد أن « مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا، أكثر من جيدة؛ لأنها على مدة طويلة وتسهل على المواطنين والشباب غير القادرين شراء شقة بدفعات تقسيط بسيطة "10% لمحدودي الدخل - 15 % أو 20% لمتوسطي الدخل بحسب سعر الوحدة"».

وأردف: «هناك مشروعات صغيرة مثل مشروع الأسمرات، الذي ساهم في نقل وتغيير ثقافة سكان منطقة الأسمرات من العشوائيات إلى ثقافة راقية متوفر بها جميع الخدمات وعلى العكس من الوضع المتردي سابقا».

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