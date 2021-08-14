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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حياة كريمة تختتم فعاليات الأسبوع الثاني باحتفالية ثقافية فنية بقرية العونة

حياة كريمة
حياة كريمة

تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثاني علي التوالي  لفعاليات مبادرة "حياة كريمة"، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة "صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" فى تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بفرع ثقافة أسيوط، والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع مديريات "الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى" بأسيوط، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، حيث شهدت قرية العونة غقامة مجموعة من ورش الحرف التراثية بمقر مدرسة العونة الابتدائية القبلية، ومنها ورش "عجينة السيراميك، النحاس، الخيامية، الشنط بالشرايط، حكي شعبي والعاب شعبية"، بجانب عروض فقرة ماسكات العرائس لفرقة اجيال.

شهدت القرية قافلة اكتشاف المواهب الفنية والأدبية من خلال لجنة ثقافية فنية لفرع ثقافة أسيوط وهم  الفنان أسامة المنصورى والشاعر عصام همام والفنان المايسترو ياسر محمود حيث تم استعراض المواهب الفنية للمشاركين  من خلال بعض القصائد الشعرية، ومبدعي الفن التشكيلي، بجانب أصحاب المواهب الفنية الغنائية والعزف المنفرد، وبعض مواهب التمثيل؛ ووسط التفاف الشباب والأطفال حول معرض "يلا نقرأ" من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وجد الاطفال سعادتهم في قراءة بعض الكتب، بجانب ورشة عمل فنية بعنوان "لا للمخدرات" قدمها صندوق مكافحة المخدرات والتي تناولت بعض الرسومات للأطفال للتوعية من اخطار المخدرات.

وفي احتفالية ثقافية فنية بحضور لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بمحافظة أسيوط، استمتع أهالي القرية بلقاء حواري مع فضيلة الشيخ حسن ابوزيد صادق، والذي تناول الحديث حول "أهمية التمسك بالعبادات والعقيدة الصحيحة" والتي تبعد عن الفكر المتطرف وخاصة للشباب، كما قدم الشكر للمبادرة التي أحدثت التطور في الريف المصري، كما اقيم لقاء توعوي للشباب قدمه الدكتور نادي سيد علي مستشار صندوق علاج ومكافحة الادمان، قدم فيه رؤية جوهرية حول قضايا الشباب في ادمان المخدرات وماهية أنواعها وكيفية الدخول الي عالمها، والمؤثرات العقلية والنفسية والبصرية التي تؤثر علي الشباب من خلال التعاطي، وإيجاد الحلول المناسبة لدعم الشباب لترك المخدرات، وأهمية علاج الادمان وكيفية التواصل مع صندوق مكافحة الادمان.

شارك الدكتور هشام عبد الحميد باللقاء التوعوي لقضايا الشباب، مقدما رؤية حول سيكولوجية الشاب المتعاطي للمخدر، وأنه أساس الجريمة في مصر، وماهي المؤثرات النفسية التي تدفع الشباب الي الوصول إلى مرحلة التعاطي، بجانب عرض بعض مشاكل أهالي القرية ومناقشتها خلال اللقاء، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفريق كورال اطفال قصر ثقافة احمد بهاء الدين، حيث قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية التي نالت إعجاب الجمهور، كما قدمت فرقة القوصية للانشاد الديني مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية.

ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة مبادرة حياة كريمة قطاعات وزارة الثقافة

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