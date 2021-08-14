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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

38 قتيلا على الأقل جراء الفيضانات في تركيا ..شاهد

صدى البلد

تسببت فيضانات غير مسبوقة منذ عقود في تركيا في مصرع 38 شخصًا على الأقل في شمال البلاد، حيث زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إحدى المدن الأكثر تضرراً لأداء الصلاة على نية الضحايا متعهداً تقديم مساعدة حكومية، وذلك حسبما عرضت قناة يورنيوز.

بحسب حصيلة موقتة للوكالة الحكومية المسؤولة عن إدارة الكوارث الطبيعية، لقي 32 شخصاً حتفهم في محافظة كاستامونو المطلة على البحر الأسود، وقضى 6 أخرون في محافظة سينوب المجاورة. وهناك عدد غير محدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

ويرى عدد كبير من العلماء أن الكوارث الطبيعية مثل تلك التي تتوالى في تركيا، قد تصبح أكثر تواتراً وشدّة.

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ارتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في كوارث الفيضانات في كاستامونو وسينوب وبارتين إلى 27.

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) أن 25 شخصًا في كاستامونو وشخصين في سينوب فقدوا حياتهم بسبب الفيضانات.

وذكر البيان الصادر عن إدارة الكوارث والطوارئ أنه نتيجة للأمطار الغزيرة في منطقة غرب البحر الأسود، حدثت فيضانات وفيضانات في بارتين وكاستامونو وسينوب.

وجاء في البيان أن منطقة أولوس في بارتين وأزدافاي وإنيبولو وبوزكورت وكوريه وبينارباشي في كاستامونو وأيانجيك في سينوب قد تأثرت بالفيضانات، وبعد الكارثة مباشرة، بدأت جميع المؤسسات ذات الصلة بالإخلاء والبحث والإنقاذ والاستجابة بدعم من الأفراد والمركبات.

وتأتي هذه الكارثة الطبيعية بالتزامن مع اندلاع ما يقارب 300 حريق غابات في عدة ولايات منذ 28 يوليو الماضي، تسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة.

الكوارث الطبيعية الكوارث الرئيس التركي تركيا

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