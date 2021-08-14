خالد الغندور: ما هو الإنجاز الرهيب الذي حققه هشام حطب ليفوز بالتزكية برئاسة اللجنة الأوليمبية؟

انتقد خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك صمت وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي علي اخطاء هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية

واكد الغندور خلال برنامجه على قناة الزمالك انه يتمني تدخل وزير الشباب والرياضة بعد فضيحة الاولمبياد الاخيرة وعدم حصد ميداليات بالعدد الكافيواشار الي انه يجب التحقيق مع اللجنة الاولمبية ورحيل المتسببين في تلك المهزله والدفع بوجوه جديده

واستكمل ان اللجنة الاولمبية لم تحقق شئ ، ولا يجب ان يمر الامر بهذا الشكل ومحاسبة المسئول

واضاف ان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية لم يحقق اي انجاز يذكر في اللجنة الاولمبية ومع ذلك ينجح بالتذكية وهو امر يحتاج للتحقيق واستطرد الغندور انه يطالب وزير الشباب والرياضة بالتدخل والتحقيق في هذا الملف الشائك عقب مهزلة طوكيو.

وواصل: “هناك ثمانية أو تسعة اتحادات فازت بالتزكية. وأوضح الغندور، أن هناك بعض الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات لمدة أربع سنوات مقبلة”.

وتابع: “اتحادات الجودو والفروسية والسباحة والسلة والثلاثي الحديث وتنس الطاولة وألعاب القوى والغوص والإنقاذ والسلاح والدراجات والكاراتيه الدعوة إلى جمعية عمومية خلال شهر أغسطس الجاري، وشهر سبتمبر المقبل، على أن تقوم الجمعية العمومية باختيار مجلس جديد. وستعقد الجمعيات العمومية للاتحادات من خلال الفترة من ١٥ أغسطس، واتحادات أخرى خلال سبتمبر”.

وأبدى الغندور اندهاشه من فوز بعض رؤساء الاتحادات بالتزكية، من بينهم ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة ومجدي أبوفريخة رئيسًا لاتحاد السلة بالتزكية، وهشام حطب رئيس اتحاد الفروسية بالتزكية، ووجيه عزام رئيسًا لاتحاد الدراجات بالتزكية وعبد المنعم الحسيني رئيسًا لاتحاد السلاح بالتزكية واللواء أحمد ناصر رئيسا لاتحاد الثلاثي الحديث بالتزكية.