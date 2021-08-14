زعيم الجمهوريين بالكونجرس: مازال من الممكن منع سقوط كابول

قال السناتور ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ مساء الجمعة إن الوقت لم يفت لمنع طالبان من السيطرة على عاصمة أفغانستان كابول.

وحث ماكونيل إدارة الرئيس جو بايدن على وقف تقدم طالبان باستخدام الضربات الجوية وتقديم الدعم للقوات الأفغانية التي تدافع عن العاصمة الأفغانية.

وقال ماكونيل إنه أصدر هذا البيان بعد أن تحدث مع السفيرة الأفغانية لدى واشنطن عديلة راز.

ومنذ قليل أصدر البيت الأبيض بيانًا عاجلاً قال فيه إن الرئيس جو بايدن اجتمع مع وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، لبحث آخر التطورات في أفغانستان مع التقدم السريع لحركة طالبان.

وقال البيان إن "الرئيس بايدن بحث مع وزيري الخارجية والدفاع ومستشار الأمن القومي الجهود الجارية لتقليص عدد المدنيين في أفغانستان بشكل آمن".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي جون كيربي قال خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة إن نحو 3 آلاف جندي أمريكي سيصلون أفغانستان خلال أيام، مشيرًا إلى أن "القوات تركز على مهمة تأمين سحب الدبلوماسيين من أفغانستان".

وتابع: "قواتنا لا تزال توفر الحماية لسفارتنا في كابول بالاشتراك مع القوات الأفغانية وهناك قوات أمريكية وصلت بالفعل إلى أفغانستان كما أننا "نراقب الوضع في أفغانستان ولن نتوقع ما يمكن حدوثه في الأيام المقبلة، ونشعر بقلق كبير من التحركات السريعة لحركة طالبان في أفغانستان".

وبين المتحدث باسم البنتاجون أن "تدهور وضع القوات الأفغانية جعلنا نعُجل من عملية ترحيل موظفينا من أفغانستان"، مشيرا إلى أنهم يعتزمون إخراج آلاف المدنيين الأفغان من كابول يوميا.

وأوضح كيربي أن "العاصمة الأفغانية كابول ليست تحت تهديد وشيك في الوقت الحالي، لكن حركة طالبان تحاول عزلها".

يأتي ذلك وسط تقدم كبير لحركة طالبان باتجاه العاصمة كابول، بعدما سيطرت في وقت سابق اليوم على مدينة "بولي علم" عاصمة ولاية لوجار، وسط أفغانستان، والتي تقع على مسافة نحو 80 كيلومترا من العاصمة كابول.