نتيجة الثانوية العامة 2021 .. وزير التعليم ينفي نسبة النجاح المتداولة

ليست 81.2% ..

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، مازال الطلاب واولياء الامور يبحثون عن اي اخبار بشأنها ، وسط حالة من التوتر و الترقب

وقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة، خبرا يزعم ان النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021 ، تبلغ 81.2%

ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على توضيح حقيقة هذا الخبر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس لطمأنة الطلاب و اسرهم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021

حيث قال وزير التربية والتعليم : للاسف الشديد، وبالرغم من كل ما نحذر منه، يواصل الكثيرون الإدعاء بمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2021

واضاف وزير التعليم : وأقول للجميع كل ما يقال بشكل غير رسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2021 "غير صحيح وتأليف كامل لا أساس له من الصحة ، سواء كان على السوشيال ميديا او صفحات بعض الجرائد المعروفة (للاسف الشديد).

و وجه وزير التعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة 2021 : لا تستمعوا لأحد عن نتيجة الثانوية العامة 2021 او مؤشرات تنسيق الجامعات 2021 حتى نعلن رسميا كما قلنا سابقا.

وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الجدل حول نتيجة الثانوية العامة 2021 و موعد الإعلان الرسمي لها، حيث قال: إنه بشكل قاطع لن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم الأحد مثلما يروج البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وقال وزير التربية والتعليم: قلنا بوضوح شديد إن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سيكون في الفترة من 15- 18 أغسطس 2021.

وأضاف وزير التربية والتعليم: سنعلن موعد المؤتمر الصحفي الخاص بـ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، على حسابي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك"، وعلى موقع الوزارة الرسمي.

وأكمل وزير التربية والتعليم، تصريحاته: لا يعلم أحد بـ موعد نتيجة الثانوية العامة 2021، ولا صحة لأي أخبار عن نتيجة الثانوية العامة 2021 من أي مصدر آخر، ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات؛ طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول، وملتزمة تماما بما تقول.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2021 لا تزال في نطاق الإعداد، حيث يتم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية؛ لضمان عدم وجود أي خطأ من أي نوع.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وأضاف: نحن نستخرج المؤشرات العامة، ونعد قاعدة البيانات للإعلان عنها خلال أيام، ولكنها ليست جاهزة حتى الآن.

وواصل تصريحاته: لمن يطلب منا نتيجة الثانوية العامة 2021 قبل الموعد؛ نحن ليست لدينا القدرة على ذلك، لأن النتيجة لم تكتمل بعد.

ظهور نتيجة الثانوية العامة على موقع صدى البلد

يستعد موقع صدى البلد الإخباري لـ إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات خلال أيام.

وفي هذا التقرير؛ ننشر كل ما تريد معرفته عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، على موقع صدى البلد، بمجرد اعتمادها من وزير التعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد؛ للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها، وذلك عبر الخطوات التالية: