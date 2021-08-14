سيراميكا كليوباترا يواجه غزل المحلة في الدورى الممتاز

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه غزل المحلة اليوم، السبت، في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للتقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا حقق الفوز الجولة الماضية علي مصر المقاصة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 8 انتصارات و12 تعادلا وخسر 9 مواجهات فقط .

بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعها من 7 انتصارات و12 تعادلا و10 هزائم.