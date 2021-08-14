مبناخدش أي عائد مادي.. السيسي: هدفنا من تطوير العشوائيات تغيير حياة الناس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن الشقة السكنية الواحدة يتم تغييرها وتطويرها بـ 450 ألف جنيه دون تكلفة الأرض، بل يتم تقديم المرافق والخدمات إلى الأهالي، إضافةً إلى 50 ألف جنيه بشأن فرش الشقق، ولا تأخذ الدولة مقابلا ماديا.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكانية بمدينة بدر، أنه لا يوجد عائد مادى للدولة من تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية سوى تغيير حياة الناس وتطويرها، مؤكدا "مفيش اى عائد للدولة من تطوير المناطق غير تغيير حياة الناس".



وأشار الرئيس، إلى وجود علاقة قوية بين النمو السكاني والقضايا والأزمات التي قابلت المجتمع على مدار 100 عام الماضية.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور مدينة بدر اليوم، السبت، لافتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة.

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.