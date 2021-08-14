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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد في ضيافة ألافيس في افتتاح الدوري الإسباني.. الليلة

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على نظيره ألافيس، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب مينديزيروزا، في أولى جولات الدوري الإسباني.

 

وخرج ريال مدريد بموسم صفري، خسر فيه ألقاب الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا.

 

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق: "لقد بدأنا بشكل جيد. عملنا بجد واللاعبون ملتزمون. نحن على استعداد لبدء هذه المسابقة المهمة جداً بالنسبة لنا. جميع المسابقات مهمة بالنسبة لريال مدريد، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها".
 

وتابع: "سيكون الدوري تنافسياً جداً. هناك فرق قوية وعلينا التنافس بشدة. الدوري الإسباني شديد التنافسية وهذا يعجبني، وفيه فرق كبيرة مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد. إنها مسابقة بميزات خاصة جداً والفوز بها مهم بالنسبة لنا".

وعن الفترة التحضيرية للموسم قال أنشيلوتي: "قمنا بتقييم اللاعبين واستعددنا بشكل جيد للموسم الجديد. تدرب اللاعبون جيداً وجمعوا بين العمل البدني والتكتيكي. نستعيد لاعبين مهمين من طراز كارفاخال ومنيدي؛ عانينا من مشكلة صغيرة مع مارسيلو، الذي سيعود إلينا قريباً. الحالة الجسدية للفريق جيدة".

 

ويفتقد ريال مدريد لخدمات الخماسي توني كروس، ومارسيلو، وكارفاخال، وفيرلاند ميندي، ومارتن أوديجارد.

 

قائمة ريال مدريد:

 

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، توني فيودياس.

 

خط الدفاع: جوتيريز، ألابا، ناتشو، أودريوزولا، ميليتاو.

 

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، بلانكو، إيسكو، فالفيردي، فاسكيز.

 

خط الهجوم: بيل، بنزيما، رودريجو، فينيسيوس، هازارد، يوفيتش، أسينسيو.

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