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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي: اخترت الطريق الصعب

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن حالنا غير قابل لاستمرار الدولة ، و الأمانة تقتضي إني أبقى فاهم إيه اللي هيحصل وأتعامل معاه على إنه حصل ، ولو معملتش كدة ربنا هيحاسبني ويسألني متصرفتش ليه هقله عشان أستمر .

وتابع : “ لو عملت كدة  ربنا هيقلي : أنا اللي جبتك وأنا اللي همشيك،  مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ” .

 وقال الرئيس أسعى لتغيير حياة 50 مليون مواطن ، أنا بختار الطريق الصعب والسهل إني كنت أسيب الغلابة دول كدة ،لا دا إحنا مناكلش  ونعيش بشكل آدمي ".

وتابع : “ أنا قعدت 50 سنة أدرس ليه البلد دي كدة .. والسهل إني كنت أسيب الغلابة زي ما هم”.

 وأشار إلى أن الدعم في 10 سنوات 3 تريليون ، والفلوس موجودة لكن لازم تتنظم  ، وتحسين أحوال الناس يتطلب ضبط النمو السكاني وقيمة الجنيه اتغيرت  . 

 وتابع : “ الدعم كان في الماضي يقدم لـ 30 مليون ، وحاليا لـ 60 أو 70 مليون ”. 

 

 

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