السيسي: اخترت الطريق الصعب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن حالنا غير قابل لاستمرار الدولة ، و الأمانة تقتضي إني أبقى فاهم إيه اللي هيحصل وأتعامل معاه على إنه حصل ، ولو معملتش كدة ربنا هيحاسبني ويسألني متصرفتش ليه هقله عشان أستمر .

وتابع : “ لو عملت كدة ربنا هيقلي : أنا اللي جبتك وأنا اللي همشيك، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ” .

وقال الرئيس أسعى لتغيير حياة 50 مليون مواطن ، أنا بختار الطريق الصعب والسهل إني كنت أسيب الغلابة دول كدة ،لا دا إحنا مناكلش ونعيش بشكل آدمي ".

وتابع : “ أنا قعدت 50 سنة أدرس ليه البلد دي كدة .. والسهل إني كنت أسيب الغلابة زي ما هم”.

وأشار إلى أن الدعم في 10 سنوات 3 تريليون ، والفلوس موجودة لكن لازم تتنظم ، وتحسين أحوال الناس يتطلب ضبط النمو السكاني وقيمة الجنيه اتغيرت .

وتابع : “ الدعم كان في الماضي يقدم لـ 30 مليون ، وحاليا لـ 60 أو 70 مليون ”.