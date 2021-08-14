أصولها تصل لـ 4 تريليون خلال عامين .. السيسي يتحدث عن طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه قال من شهر : الإعلام عن أي سكن لابد أن يكون منتهي 30 % منه ، ونحن كدولة مسئولة عن تأمين أموال البشر ومش عاوزين نقول للناس هتاخد الشقة بعد 10 سنين ".

وأضاف : " هل العاصمة فيه قرش من الدولة احنا عاملين حسابنا العاصمة تدخل البورصة في أقرب فرصة الملائة المالية في صندوق الشركة ، بأموال سائلة تصل لـ 100 مليار جنيه ، ودي فكرة تانية في إدارة قدراتنا ومشاريعنا والدولة مش هتدفع قرش ".

وتابع : " شركة العاصمة لو هتدخل البورصة خلال العامين المقبلين ، اصولها هتتتعدى 3 و4 تريليون جنيه ، وهذا الكلام ينطبق على العلمين ومدن أخرى بهذه الفكرة ".

وتابع : “ محدش بيحلم بكدة ، بنعمل كل ده ومعانا 100 مليار جنيه على جنب ، وده مسار الدولة عملته في إعادة بناء وصياغة إمكانيات ”.

