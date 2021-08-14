الرئيس السيسى: الدولة مبتتفرجش ولكنها تسيطر وتنظم وتضمن حقوق الناس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن هدف الدولة هو توفير وحدة سكنية كاملة التشطيب للمواطنين، سواء كانت من فئة سكن اجتماعى أو متوسط أو متميز، ولكن الأهم هنا هو تشطيبها ولن يتم تسلميها للمواطنين نصف تشطيب اطلاقا، ويجب أن يوجد سكن قابل للحياة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاحه عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، أن الدولة جعلت اقساط هذه الوحدات على 30 سنة، وكأنه يبدو ايجار شهرى ولا يكون هذا القسط عبئا على المواطن، لتكون اتاحة هذه الوحدات لأكبر حجم من المواطنين.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه لابد الانتهاء من تشطيب 30% من أى وحدة سكنية قبل الاعلان عنها، وذلك لأن واجب الدولة طمأنة مواطنيها وقربهم للحقيقة وليس مجرد إعاقة لهم، معقبا "الدولة مبتتفرجش ولكنها بتسيطر وبتنظم وبتضمن حقوق الناس".