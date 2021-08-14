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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود: ينصح باستخدام كريم بينكي للأطفال

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو السعود

قالت الدكتورة "دينا أبو السعود" ، خبيرة التجميل ، إن " كريم بينكي " آمن على الجلد ، ويفضل استخدامه للأطفال .

وأضافت دينا أبو السعود، خلال برنامج "سفرة و طبلية"، على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على الفيتامينات، وزبدة الشيا، ويساعد على معالجة التصبغات.

وأشارت دينا أبو السعود إلى أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، مضيفة أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

ولفتت دينا أبو السعود إلى أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجده في الصيدليات بإنتاج، وهناك توصيل لكافة المحافظات، والأسعار في متناول الجميع.

وأوضحت دينا أبو السعود، أن الشركة لديها العديد من المنتجات منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة، والمنتج مميز لأن به معطر ومرطب وملمع للجسم.

دينا أبو السعود خبيرة التجميل الجلد و كريم بينكي اخبار التوك شو

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